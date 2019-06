Roland Garros: Il programma di Domenica 02 Giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Kaia Kanepi vs Petra Martic

Leonardo Mayer vs Roger Federer

Juan Ignacio Londero vs Rafael Nadal

Sloane Stephens vs Garbiñe Muguruza

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Marketa Vondrousova vs Anastasija Sevastova

Donna Vekic vs Johanna Konta

Stefanos Tsitsipas vs Stan Wawrinka

Kei Nishikori vs Benoit Paire

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Quentin Halys / Gregoire Barrere vs Diego Schwartzman / Guido Pella

Laura Siegemund / Anna-Lena Friedsam vs Kristina Mladenovic / Timea Babos

Mate Pavic vs Oliver Marach

John Peers / Shuai Zhang vs Marton Fucsovics / Timea Babos

Court 1 – Ore: 11:00

Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok vs Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs John Peers / Henri Kontinen

Benjamin Bonzi / Amandine Hesse vs Santiago Gonzalez / Lyudmyla Kichenok

Saisai Zheng / Yingying Duan vs Anett Kontaveit / Daria Kasatkina

Abigail Spears / Nadiia Kichenok vs Johanna Larsson / Kirsten Flipkens

Court 14 – Ore: 11:00

Julie Belgraver vs Melania Delai

Liam Draxl vs Arthur Cazaux

Daria Frayman vs Diane Parry

Lorenzo Musetti vs Timo Legout

Elsa Jacquemot vs Pia Lovric

Manon Leonard vs Joanna Garland

Court 7 – Ore: 11:00

Marius Copil / Rohan Bopanna vs Janko Tipsarevic / Dusan Lajovic

Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Frederik Nielsen / Robin Haase

Viktoria Kuzmova / Belinda Bencic vs Ashleigh Barty / Victoria Azarenka

Ivan Dodig / Latisha Chan vs Robert Farah / Anna-Lena Groenefeld

Neal Skupski vs Maria Jose Martinez sanchez

Court 6 – Ore: 11:00

Francesco Passaro vs Filip Cristian Jianu

Illya Beloborodko vs Giulio Zeppieri

Flavio Cobolli vs Tyler Zink

Emilio Nava vs Youcef Rihane

Franko Skugor / Raluca Olaru vs Mate Pavic / Gabriela Dabrowski

Court 5 – Ore: 11:00

Cannon Kingsley vs Thiago Agustin Tirante

Carlos Alcaraz garfia vs Toby Alex Kodat

Eliot Spizzirri vs Jonas Forejtek

Brandon Nakashima vs Kevin Chahoud

Dali Blanch vs Gustaf Strom

Court 8 – Ore: 11:00

Peter Makk vs Shunsuke Mitsui

Nicolas Alvarez varona vs Matteo Arnaldi

Annerly Poulos vs Antonia Samudio

Maria Camila Osorio serrano vs Ana Geller

Viktoriya Petrenko vs Ane Mintegi del olmo

Court 9 – Ore: 11:00

Anastasia Tikhonova vs Caijsa Wilda Hennemann

Dalibor Svrcina vs Mateus Alves

Priska Madelyn Nugroho vs Carlota Martinez cirez

Hong Yi Cody Wong vs Liubov Kostenko

Darja Semenistaja vs Marta Custic

Court 10 – Ore: 11:00

Emma Navarro vs Adrienn Nagy

Savannah Broadus vs Sohyun Park

Helene Pellicano vs Lea Ma

Abigail Forbes vs Natsumi Kawaguchi

Sada Nahimana vs Charlotte Chavatipon

Romana Cisovska vs Elizabeth Mandlik

Court 11 – Ore: 11:00

Carlos Gimeno valero vs Christian Lerby

Alexandra Vecic vs Daria Snigur

Keisuke Saitoh vs Nini Gabriel Dica

Gustavo Heide vs Gauthier Onclin

Taisya Pachkaleva vs Federica Rossi

Court 12 – Ore: 11:00

Linda Fruhvirtova vs Aubane Droguet

Taha Baadi vs Lilian Marmousez

Rinky Hijikata vs Roman Andres Burruchaga

Matheus Pucinelli de almeida vs Valentin Royer

Qinwen Zheng vs Shavit Kimchi

Dominic Stephan Stricker vs Adrian Andreev

Court 13 – Ore: 11:00

William Grant vs Nicolas Tepmahc

Alina Charaeva vs Celia Belle Mohr

Alejo Lorenzo Lingua lavallen vs Kyrian Jacquet

Zhuoxuan Bai vs Mylene Halemai

Eric Vanshelboim vs Baptiste Anselmo

Diana Shnaider vs Valentina Ryser