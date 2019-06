Challenger Prostejov: ll Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza

Challenger Prostejov CH | Terra | e92.040 – Parte Alta

(1) Ruud, Casper vs Bye

Sakamoto, Pedro vs (ITF) Denolly, Corentin

Safranek, Vaclav vs Qualifier

Bye vs (14) Miedler, Lucas

(10) Gaio, Federico vs Bye

(WC) Jaloviec, Marek vs Qualifier

Petrovic, Danilo vs (ITF) Rinderknech, Arthur

Bye vs (5) Kovalik, Jozef

(3) Andujar, Pablo vs Bye

Wang, Tak Khunn vs (WC) Siniakov, Daniel

Molcan, Alex vs (Alt) Poljak, David

Bye vs (13) Safwat, Mohamed

(9) Galan, Daniel Elahi vs Bye

Satral, Jan vs (WC) Lehecka, Jiri

Hassan, Benjamin vs (Alt) Bortolotti, Marco

Bye vs (7) Rosol, Lukas

Challenger Prostejov CH | Terra | e92.040 – Parte Bassa

(8) De Greef, Arthur vs Bye

(Alt) Lock, Benjamin vs Haerteis, Johannes

(Alt) Patael, Ben vs Ignatik, Uladzimir

Bye vs (11) Balazs, Attila

(15) Zapata Miralles, Bernabe vs Bye

De Schepper, Kenny vs Nys, Hugo

Dima, Dragos vs (ITF) Ehrat, Sandro

Bye vs (4) Vesely, Jiri

(6) Garcia-Lopez, Guillermo vs Bye

(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed vs Pavlasek, Adam

(Alt) Dalla Valle, Enrico vs Arevalo, Marcelo

Bye vs (12) de Bakker, Thiemo

(16) Darcis, Steve vs Bye

(WC) Pospisil, Jaroslav vs (WC) Kopriva, Vit

(ITF) Torebko, Peter vs Robert, Stephane

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert