Roland Garros: Impresa di Salvatore Caruso. Battuto Gilles Simon e terzo turno per lui

Bellissima impresa di Salvatore Caruso che per la prima volta in carriera approda al terzo turno in una prova del Grand Slam.

L’azzurro, proveniente dalle quaificazioni, ha sconfitto al secondo turno del Roland Garros Gilles Simon, testa di serie n.26, con il risultato di 61 62 64 dopo 2 ore e 17 minuti di partita.

Al terzo turno sfiderà con tutta probabilità Novak Djokovic, n.1 del mondo.

Da segnalare che Salvo dopo aver vinto agevolmente i primi due set, nel terzo parziale si è trovato sotto per 0 a 3, con un break di svantaggio.

Reazione di Caruso che controbrekkava il transalpino nel quinto gioco e poi sul 4 pari toglieva il servizio a Simon.

Nel gioco successivo, sul 5 a 4, dopo aver mancato tre palle match consecutive sul 40 a 0, Salvatore annullava una pericolosa palla del controbreak ed al quarto tentativo chiudeva la partita per 6 a 4.

Roland Garros – Grand Slam | terra – 2° Turno

Court 14 – Ore: 11:00 – 2° Incontro

Salvatore Caruso vs Gilles Simon



Novak Djokovicvs Henri Laaksonen