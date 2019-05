Roland Garros: Il derby d’Italia va a Fabio Fognini

Oggi pomeriggio Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno dei French Open di Parigi, secondo Grand Slam della stagione. Il 35enne di Caldaro si è dovuto arrendere al connazionale Fabio Fognini, numero 12 del ranking ATP, in quattro set con il punteggio di 3-6, 0-6, 6-3, 3-6.

Seppi chiude così la stagione sulla terra rossa senza vittoria, dopo le sconfitte subite al primo turno a Montecarlo, Budapest, Monaco, Madrid, Roma, Ginevra e adesso Parigi. Seppi ha ora una striscia negativa di dieci sconfitte di fila. Eguagliato così questo record: anche più di 12 anni fa ha perso 10 incontri consecutivi.

Seppi (ATP 71) ed il 31enne ligure si sono affrontati oggi per l’undicesima volta in carriera. Il caldarese si è aggiudicato i primi cinque confronti diretti, dal 2004 al 2010, mentre Fognini, numero 12 del mondo, ha vinto gli ultimi cinque duelli. Curiosamente l’ultimo confronto tra i due azzurri si è disputato due anni fa proprio a Parigi, con Fognini che si è imposto al secondo turno in tre set. La stella italiana ha festeggiato il sesto successo di fila contro l’altoatesino, che oggi ha disputato la sua 750° partita nel circuito ATP.

Fognini ha piazzato un break nel sesto game per il 4-2 e dopo 45 minuti di gioco ha chiuso il primo set sul 6-3. Dominio ligure nella seconda frazione di gioco, con Fognini che ha strappato tre volte il servizio a Seppi, aggiudicandosi il parziale nettamente per 6-0. Seppi però non si è arreso e nel terzo set si è portato subito sul 3-0. Il caldarese ha controllato questo vantaggio, trasformando poco dopo il suo secondo set point per il 6-3.

Il quarto set era equilibrato fino al 4-3 a favore di Fognini. Poi il ligure ha tolto il turno di battuta a Seppi, allungando sul 5-3. Nel game successivo il caldarese ha prima annullato una palla match, poi non è riuscito a sfruttare un break point. Dopo due ore e 21 minuti Fognini ha chiuso i giochi sul 6-3 finale.

Al secondo turno Fabio Fognini affronterà Federico Delbonis.

La partita punto per punto