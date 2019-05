Roger Federer ed il bello di essere un outsider

Roger Federer : “Sì, c’era molta pressione all’inizio della partita data dalla curiosità di tutti di rivedermi all’opera qui a Parigi. Con l’avanzare del match, però, ho dimostrato che la pressione non era un problema. Inoltre, non ho sentito alcun problema fisico prima o dopo la partita e questo mi rende ancor più sereno».

“È bello essere un outsider. Per anni, quando non riuscivo a vincere, la gente era delusa. Le persone non capivano il motivo per cui perdevo. Ogni tanto non disprezzo questo approccio, posso prepararmi alle partite in modo più tranquillo. Non so davvero quanto io possa andare lontano in questo torneo”.