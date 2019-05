Italiani nei tornei del World Tour: I risultati del 28 Maggio 2019

M15 Tabarka – Qualificazioni

Giannicola Misasi vs. Sacha Modica [15] # incontro dalle ore



Luis Britto [6] vs. Marco Zotti ore



M25 Kiseljak – 1° Turno

Nicolo Turchetti vs. Sabit Suntic 2 incontro dalle ore 12:30



M25+H Most – 1° Turno

Ondrej Styler [1] vs. Pietro Mugelli Non prima delle ore 12:00



ITF Most O. Styler O. Styler 30 2 P. Mugelli • P. Mugelli 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Mugelli 0-15 df 0-30 df 15-30 2-2 O. Styler 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Mugelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O. Styler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Mugelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M25+H Bacau – TDQ e 1° Turno Md

Vlad Andrei Dancu [1] vs. Omar Giacalone [10] ore 09:00



ITF Bacau V. Dancu V. Dancu 7 4 5 O. Giacalone [10] O. Giacalone [10] 5 6 10 Vincitore: O. Giacalone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 O. Giacalone 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Giacalone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Dancu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 O. Giacalone 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Dancu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Giacalone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 V. Dancu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Dancu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Dancu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 V. Dancu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Giacalone 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Dancu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 O. Giacalone 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Dancu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Dancu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 O. Giacalone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Dancu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Giacalone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Dancu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Luca Tomasetto [6] vs. Cosmin Ontica [14] 3 incontro dalle ore 09:00



ITF Bacau L. Tomasetto [6] • L. Tomasetto [6] 0 6 2 C. Ontica [14] C. Ontica [14] 0 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Tomasetto 2-5 C. Ontica 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 L. Tomasetto 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Ontica 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Tomasetto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Ontica 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Tomasetto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Ontica 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Tomasetto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Ontica 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Tomasetto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Ontica 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Tomasetto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Ontica 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Tomasetto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Ontica 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Tomasetto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Dan Alexandru Tomescu [3] vs. Raffaele Giuliano ore 09:00



ITF Bacau D. Tomescu D. Tomescu 7 1 9 R. Giuliano R. Giuliano 5 6 11 Vincitore: R. Giuliano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 D. Tomescu 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 df 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 ace 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Giuliano 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Tomescu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 R. Giuliano 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 D. Tomescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Giuliano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Tomescu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Giuliano 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Tomescu 15-0 30-0 40-0 df 6-5 → 7-5

M15 Heraklion – TDQ

Sergey Shipilov vs. Edoardo Graziani ore 09:00



Christos Keisidis vs. Gian Marco Ortenzi [14] ore 09:00



M15 Irpin – 1° Turno

Arnaud Bovy vs. Alessandro Petrone [4] Non prima delle ore 14:00



ITF Irpin A. Bovy • A. Bovy 40 2 A. Petrone [4] A. Petrone [4] A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bovy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 A. Petrone 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Bovy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M25 Gyula – TDQ

Alessandro Coppini [2] vs. Daniel Khin [16] Non prima delle ore 11:00



M15 Reggio Emilia – TDQ e 1° Turno Md

Stefano Battaglino [3] vs. Andrea Bolla [15] ore 11:00



Federico Iannaccone [1] vs. Giacomo Dambrosi Non prima delle ore 13:00



Alessandro Dragoni vs. Edoardo Lavagno Non prima delle ore 16:00



Gianluca Di Nicola vs. Johannes Bangratz [10] Non prima delle ore 18:00



Mattia Frinzi [8] vs. Yannik Steinegger [13] ore 11:00



Andrea Bessire [7] vs. Davide Albertoni Non prima delle ore 13:00



Gabriele Moghini vs. Tommaso Roggero ore 11:00



Samuele Ramazzotti [4] vs. Fabrizio Andaloro ore 11:00



