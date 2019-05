Roland Garros: Il Tabellone di doppio femminile. Nessuna italiana al via

Roland Garros – Parte Alta

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova vs Abigail Spears / Nadiia Kichenok

Elixane Lechemia / Estelle Cascino vs Sara Sorribes tormo / Maria Jose Martinez sanchez

Alison Van uytvanck / Mandy Minella vs Dayana Yastremska / Anastasia Potapova

Jessica Moore / Monique Adamczak vs (15) Johanna Larsson / Kirsten Flipkens

(10) Andreja Klepac / Lucie Hradecka vs Fanny Stollar / Bianca Andreescu

Andrea Petkovic / Sofia Kenin vs Lucie Safarova / Dominika Cibulkova

Vera Zvonareva / Ekaterina Alexandrova vs Anastasija Sevastova / Anastasia Pavlyuchenkova

Alison Riske / Jennifer Brady vs (7) Kveta Peschke / Nicole Melichar

(4) Yifan Xu / Gabriela Dabrowski vs Dalila Jakupovic / Irina Bara

Cori Gauff / Loudmilla Bencheikh vs Yafan Wang / Xinyun Han

Taylor Townsend / Aliaksandra Sasnovich vs Diane Parry / Fiona Ferro

Evgeniya Rodina / Polona Hercog vs (13) Zhaoxuan Yang / Alicja Rosolska

(9) Demi Schuurs / Anna-Lena Groenefeld vs Storm Sanders / Miyu Kato

Lidziya Marozava / Shuko Aoyama vs Saisai Zheng / Yingying Duan

Yulia Putintseva / Andreea Mitu vs Anett Kontaveit / Daria Kasatkina

Alexandra Panova / Kateryna Kozlova vs (8) Latisha Chan / Hao-Ching Chan

Roland Garros – Parte Bassa

(6) Aryna Sabalenka / Elise Mertens vs Heather Watson / Tatjana Maria

Selena Janicijevic / Aubane Droguet vs Rebecca Peterson / Oksana Kalashnikova

Karolina Muchova / Viktorija Golubic vs Katarina Srebotnik / Raquel Atawo

Jessica Pegula / Desirae Krawczyk vs (12) Makoto Ninomiya / Eri Hozumi

(14) Mihaela Buzarnescu / Irina-Camelia Begu vs Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

Marketa Vondrousova / Magdalena Rybarikova vs Jessika Ponchet / Amandine Hesse

Maria Sakkari / Daria Gavrilova vs Shelby Rogers / Monica Puig

Maria Sanchez / Asia Muhammad vs (3) Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh

(5) Shuai Zhang / Samantha Stosur vs Galina Voskoboeva / Veronika Kudermetova

Mylene Halemai / Julie Belgraver vs Sabrina Santamaria / Danielle Collins

Pauline Parmentier / Chloé Paquet vs Viktoria Kuzmova / Belinda Bencic

Ajla Tomljanovic / Aleksandra Krunic vs (11) Ashleigh Barty / Victoria Azarenka

(16) Raluca Olaru / Darija Jurak vs Laura Siegemund / Anna-Lena Friedsam

Xenia Knoll / Amanda Anisimova vs Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian

Petra Martic / Alizé Cornet vs Tamara Zidansek / Alexa Guarachi

Qiang Wang / Xinyu Jiang vs (2) Kristina Mladenovic / Timea Babos