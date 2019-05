Roland Garros: Arriva il forfait di Sam Querrey. La prima a Parigi di Henri Laaksonen

La dea bendata ha deciso di baciare sulla fronte Henri Laaksonen entrato per la prima volta in carriera nel tabellone principale del Roland Garros nonostante l’eliminazione subita al terzo e ultimo turno delle qualificazioni. Lo svizzero è infatti stato ripescato dopo la rinuncia per problemi fisici dello statunitense Sam Querrey (62).

Domani, nel primo turno affronterà il qualificato spagnolo Pedro Martinez (134). Poi, se dovesse superarlo, Laaksonen si ritroverebbe di fronte con ogni probabilità il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic.