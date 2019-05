Il Roland Garros è gia pazzo per Roger Federer

Ancora non è sceso ufficialmente in campo, ma Roger Federer ha già fatto impazzire i tifosi francesi durante l’allenamento sul Suzanne Lenglen. Un entusiasmo che raggiungerà il suo apice quest’oggi, quando l’elvetico intorno alle 14h30 tornerà in campo al Roland Garros quattro anni dopo l’ultima volta, per sfidare il nostro Lorenzo Sonego.

Un’assenza, quella dell’ex numero 1 al mondo, che si è fatta sentire in quel di Parigi, con il pubblico che freme per vedere nuovamente le gesta di King Roger sulla terra rossa transalpina. E pure al rossocrociato è mancato l’Open di Francia, come testimonia la maglia mostrata da Federer nell’allenamento odierno. L’incognita resta sempre la tenuta fisica del 37enne, che è però sembrato a suo agio sia a Madrid che a Roma. Sarà il campo a parlare, da domani molti i quesiti avranno una prima risposta.