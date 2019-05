Stan Wawrinka e la separazione con Donna Vekic: “”La mia vita privata? Ci sono stati molti cambi durante la mia carriera”

Stan Wawrinka si è separato da poco con Donna Vekic dopo un lungo rapporto di fidanzamento.

Dichiara lo svizzero: “La mia vita privata? Ci sono stati molti cambi durante la mia carriera.

È vero che ora affronto le cose in maniera diversa rispetto a come facevo dieci anni fa.

Questo perché sono cresciuto. Sto lentamente avvicinandomi alla fine della carriera e sono reduce da un serio infortunio. Ora va meglio ma, in fondo, non è solo la mia vita privata ad influenzare il mio tennis e quel che succede sul campo. Ci sono altri fattori. Ho vinto tre Slam e molti più tornei di quanti avrei sperato. Quindi, durante la carriera, ho avuto un po’ più da fare che preoccuparmi della mia vita privata. Al momento, per esempio, sono felice del livello che ha raggiunto il mio gioco.”

“La speranza è che nella seconda parte della stagione possa scalare ulteriormente la classifica ATP e possa vincere qualche altro titolo. Per riuscirci faccio del mio meglio ogni giorno. Come d’altronde ho sempre fatto. Non so se raggiungerò i miei obiettivi velocemente, con “calma” o… per nulla. Sono tornato nella top-30 della graduatoria, ed è un bene, ma con la carriera che ho avuto, a questo punto è vero che non mi basta. Voglio sempre di più”.