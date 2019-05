Roland Garros: Italiani. Marco Cecchinato eliminato al primo turno! Avanza Berrettini. Fuori Fabbiano

Fuori a sorpresa Marco Cecchinato: il siciliano, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, alla terza presenza nel tabellone principale parigino dove dodici mesi fa aveva raggiunto una storica semifinale sul nuovo stadio “Simonne Mathieu” ha ceduto per 26 67(6) 64 62 64, in tre ore e 18 minuti, al francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card al suo ultimo Roland Garros.

GS Roland Garros Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 4 4 Roger Federer [3] Roger Federer [3] 6 6 6 Vincitore: Roger Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Roger Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Roger Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Roger Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Roger Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Roger Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Roger Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Roger Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Roger Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Malek Jaziri Malek Jaziri 3 1 6 0 Oscar Otte Oscar Otte 6 6 4 6 Vincitore: Oscar Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Malek Jaziri 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Malek Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Malek Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Malek Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Malek Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Malek Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Malek Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Malek Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Malek Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Malek Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Malek Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Malek Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Malek Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Malek Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Malek Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Oscar Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Malek Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 3 5 1 Marin Cilic [11] Marin Cilic [11] 6 7 6 Vincitore: Marin Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Thomas Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Thomas Fabbiano 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Thomas Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Marin Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Thomas Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Marin Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Thomas Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Marin Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Thomas Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Thomas Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Thomas Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Thomas Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Thomas Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Marin Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Thomas Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Marin Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Thomas Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Marin Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Thomas Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Thomas Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Janko Tipsarevic Janko Tipsarevic 3 0 6 7 4 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 6 3 6 6 Vincitore: Grigor Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Janko Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Janko Tipsarevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Janko Tipsarevic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Janko Tipsarevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Janko Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Janko Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Janko Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Janko Tipsarevic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Janko Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Janko Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Janko Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Janko Tipsarevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Janko Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Janko Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Janko Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Marco Cecchinato [16] Marco Cecchinato [16] 6 7 4 2 4 Nicolas Mahut Nicolas Mahut 2 6 6 6 6 Vincitore: Nicolas Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Marco Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Nicolas Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nicolas Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Nicolas Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Nicolas Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Nicolas Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Nicolas Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Nicolas Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Nicolas Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Marco Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Nicolas Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Nicolas Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Nicolas Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nicolas Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nicolas Mahut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nicolas Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Nicolas Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Nicolas Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Nicolas Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Robin Haase Robin Haase 0 4 2 Philipp Kohlschreiber • Philipp Kohlschreiber 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Philipp Kohlschreiber 15-0 2-3 Robin Haase 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Philipp Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Robin Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Robin Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Robin Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Robin Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Philipp Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Robin Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Robin Haase 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Matteo Berrettini [29] Matteo Berrettini [29] 6 6 6 6 Pablo Andujar Pablo Andujar 7 4 4 2 Vincitore: Matteo Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Matteo Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Pablo Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Pablo Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Pablo Andujar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Pablo Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Pablo Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Pablo Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Pablo Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Pablo Andujar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Pablo Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Pablo Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Pablo Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Casper Ruud Casper Ruud 6 7 6 Ernests Gulbis Ernests Gulbis 2 6 0 Vincitore: Casper Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Ernests Gulbis 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Ernests Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ernests Gulbis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Ernests Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Ernests Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ernests Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ernests Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Ernests Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ernests Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

