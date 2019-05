Roland Garros: LIVE Qualificazioni Italiani – Turno Decisivo. La prima volta di Jasmine Paolini e Giulia Gatto Monticone. Anche Simone Bolelli nel main draw

Jasmine Paolini ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros

Nel turno decisivo delle “quali” la 23enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 210 Wta – che nelle tre precedenti partecipazioni non aveva mai vinto neppure un match – ha liquidato per 61 64 la statunitense Allie Kiick, numero 151 del ranking mondiale.

Simone Bolelli ha conquistato un posto nel main draw. L’azzurro numero 191 Atp – che a Parigi vanta due terzi turni: 2008 e 2015 – ha sconfitto per 61 76(5) il giapponese Go Soeda, numero 201 Atp. Per Bolelli è la 13esima partecipazione consecutiva allo Slam francese, la 33esima in un Major.

Qualificazione conquistata anche da Giulia Gatto-Monticone: la 31enne torinese, numero 167 Wta – impegnata per la prima volta sulla terra parigina – ha battuto in rimonta per 46 75 63, dopo oltre due ore e tre quarti di lotta, l’ucraina Katarina Zavatska, numero 205 del ranking mondiale.

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | TDQ

Court 6 – Ore: 10:00

Simone Bolelli vs Go Soeda



GS Roland Garros Simone Bolelli Simone Bolelli 6 7 Go Soeda Go Soeda 1 6 Vincitore: Simone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Go Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Go Soeda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Simone Bolelli 15-0 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Go Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Go Soeda 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Go Soeda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Go Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Simone Bolelli 0-15 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Go Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Go Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Simone Bolelli 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Go Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Go Soeda 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 10:00

Allie Kiick vs Jasmine Paolini



GS Roland Garros Allie Kiick Allie Kiick 1 4 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Allie Kiick 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Allie Kiick 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 30-40 0-5 → 1-5 Allie Kiick 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Allie Kiick 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Allie Kiick 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Allie Kiick 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Allie Kiick 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Allie Kiick 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 10:00 – 3° Incontro

Giulia Gatto-monticone vs Katarina Zavatska