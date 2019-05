Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione femminile. Sono quattro le azzurre al via

Roland Garros – Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot)

(1) Bernarda Pera vs Alizé Lim

Kai-Lin Zhang vs Tereza Mrdeza

Ankita Raina vs Cori Gauff

Susanne Celik vs (21) Kaja Juvan

(2) Jil Teichmann vs Katie Swan

Xiyu Wang vs Danielle Lao

Denisa Allertova vs Kristina Kucova

Tamara Korpatsch vs (18) Paula Badosa gibert

(3) Timea Bacsinszky vs Fanny Stollar

Katarzyna Kawa vs Kurumi Nara

Conny Perrin vs Arina Rodionova

Veronica Cepede royg vs (15) Ana Bogdan

(4) Stefanie Voegele vs Shilin Xu

Kristie Ahn vs Aliona Bolsova

Danka Kovinic vs Timea Babos

Martina Trevisan vs (14) Tereza Smitkova

(5) Heather Watson vs Bibiane Schoofs

Valentini Grammatikopoulou vs Kimberly Birrell

Ylena In-albon vs Romina Oprandi

Anna Kalinskaya vs (19) Varvara Lepchenko

(6) Christina Mchale vs Francesca Di lorenzo

Varvara Flink vs Giulia Gatto-monticone

Ekaterine Gorgodze vs Jia-Jing Lu

Katarina Zavatska vs (16) Beatriz Haddad maia

(7) Ysaline Bonaventure vs Antonia Lottner

Basak Eraydin vs Elsa Jacquemot

Na-lae Han vs Georgina Garcia perez

Sabina Sharipova vs (13) Olga Danilovic

(8) Natalia Vikhlyantseva vs Yanina Wickmayer

Greet Minnen vs Margot Yerolymos

Kathinka Von deichmann vs Lesley Kerkhove

Sofya Zhuk vs (20) Arantxa Rus

(9) Anna Blinkova vs Loudmilla Bencheikh

Anhelina Kalinina vs Irina Bara

Julia Glushko vs Viktoriya Tomova

Robin Anderson vs (17) Barbora Krejcikova

(10) Marie Bouzkova vs Tereza Martincova

Ayano Shimizu vs Fangzhou Liu

Liudmila Samsonova vs Martina Di giuseppe

Claire Liu vs (23) Sachia Vickery

(11) Whitney Osuigwe vs Myrtille Georges

Oceane Dodin vs Allie Kiick

Jasmine Paolini vs Anna Zaja

Rebecca Sramkova vs (24) Shuai Peng

(12) Nao Hibino vs Manon Leonard

Magdalena Frech vs Richel Hogenkamp

Rebecca Marino vs Tessah Andrianjafitrimo

En-Shuo Liang vs (22) Elena Rybakina