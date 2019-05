Italiane nei tornei del World Tour: I risultati del 20 Maggio 2019

W25 Caserta – Qualificazioni

Martina Caregaro [2] vs. Beatrice Lombardo ore



ITF Caserta M. Caregaro [2] M. Caregaro [2] 5 2 B. Lombardo B. Lombardo 7 6 Vincitore: B. Lombardo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Lombardo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Caregaro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 B. Lombardo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 B. Lombardo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Lombardo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Caregaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Lombardo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Caregaro 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. Lombardo 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 M. Caregaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Lombardo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 B. Lombardo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Caregaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 B. Lombardo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Caregaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 B. Lombardo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Caregaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Claudia Giovine vs. Dalila Spiteri [9] # incontro dalle ore



ITF Caserta C. Giovine C. Giovine 0 1 2 D. Spiteri [9] • D. Spiteri [9] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Spiteri 2-1 C. Giovine 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Giovine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Spiteri 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 1-6 C. Giovine 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Spiteri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 C. Giovine 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 D. Spiteri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Giovine 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 D. Spiteri 0-15 0-30 30-30 30-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Maria Fernanda Herazo Gonzalez [5] vs. Giulia Carbonaro Non prima delle ore 12:00



ITF Caserta M. Herazo Gonzalez [5] • M. Herazo Gonzalez [5] 40 1 G. Carbonaro G. Carbonaro 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Herazo Gonzalez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-1 G. Carbonaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Herazo Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Cristiana Ferrando [3] vs. Anna Morgina 2 incontro dalle ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Martina Colmegna [4] vs. Camilla Rosatello Non prima delle ore 14:30



Il match deve ancora iniziare

Antonia Aragosa vs. Tatiana Pieri [12] 2 incontro dalle ore 14:30



Il match deve ancora iniziare

Nastassja Burnett vs. Marine Partaud [11] ore



ITF Caserta N. Burnett N. Burnett 1 6 10 M. Partaud [11] M. Partaud [11] 6 4 7 Vincitore: N. Burnett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 N. Burnett 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Partaud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Burnett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Partaud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Burnett 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Partaud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Burnett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Partaud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Burnett 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Partaud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Burnett 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Partaud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Burnett 0-15 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 M. Partaud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Burnett 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Partaud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 N. Burnett 30-40 0-1 → 0-2 M. Partaud 15-0 15-15 0-0 → 0-1

Gabriela Ce [1] vs. Federica Arcidiacono # incontro dalle ore



ITF Caserta G. Ce [1] • G. Ce [1] 30 2 F. Arcidiacono F. Arcidiacono 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Ce 15-0 30-0 30-15 2-0 F. Arcidiacono 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 G. Ce 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Federica Bilardo vs. Federica Di Sarra [8] Non prima delle ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Tabarka – Qualificazioni

Graziella Barrett vs. Irene Lavino [12] # incontro dalle ore

Daria Solovyeva [7] vs. Syria La Cerra # incontro dalle ore

Madalena Peneda vs. Carola Cavelli [13] # incontro dalle ore

Camilla Diez vs. Anna Ustinoff [14] # incontro dalle ore

W15 Heraklion – Qualificazioni

Ilaria Sposetti vs. Lana Sipek [9] ore 09:00

Eleni Kampantai vs. Francesca Bullani [10] ore 09:00

W15 Cantanhede – Qualificazioni

Angele Devaux vs. Emily Di Giannantonio [8] ore 11:00