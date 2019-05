ATP Lione: I risultati con il dettaglio del Day 1. Al primo turno Sinner sfiderà Kukushkin

(1) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

Kukushkin, Mikhail vs (Q) Sinner, Jannik

(Q) Diez, Steven vs Tomic, Bernard

(PR) Tsonga, Jo-Wilfried vs (5) Lajovic, Dusan

(4) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Millman, John vs Andujar, Pablo

Johnson, Steve vs Klizan, Martin

Chardy, Jeremy vs (7) Herbert, Pierre-Hugues

(8) Hurkacz, Hubert vs Cuevas, Pablo

Paire, Benoit vs McDonald, Mackenzie

Humbert, Ugo vs Norrie, Cameron

Bye vs (3/WC) Shapovalov, Denis

(6/WC) Gasquet, Richard vs (Q) Janvier, Maxime

Fritz, Taylor vs (Q) Vesely, Jiri

(WC) Moutet, Corentin vs Opelka, Reilly

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto

ATP Lyon 250 | Terra | e524.340 – TDQ Quali e 1° Turno Md

Court Central THE VILLAGE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Jiri Vesely vs [5] Gregoire Barrere



ATP Lyon Jiri Vesely [3] Jiri Vesely [3] 3 6 6 Gregoire Barrere [5] Gregoire Barrere [5] 6 3 2 Vincitore: J. VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Vesely 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 G. Barrere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 G. Barrere 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Barrere 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Vesely 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-4 → 2-4 G. Barrere 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Steven Diez vs [7] Quentin Halys (non prima ore: 11:30)



ATP Lyon Steven Diez Steven Diez 6 3 6 Quentin Halys [7] Quentin Halys [7] 2 6 3 Vincitore: S. DIEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace ace A-40 3-5 → 3-6 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. John Millman vs Pablo Andujar (non prima ore: 14:30)



ATP Lyon John Millman John Millman 6 6 Pablo Andujar Pablo Andujar 1 3 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Millman 15-0 40-0 5-1 → 6-1 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-1 → 4-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [PR] Jo-Wilfried Tsonga vs [5] Dusan Lajovic



ATP Lyon Jo-Wilfried Tsonga • Jo-Wilfried Tsonga 15 7 5 Dusan Lajovic [5] Dusan Lajovic [5] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Tsonga 15-0 5-4 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Tsonga 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Lajovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tristan Lamasine vs [WC] Jannik Sinner



ATP Lyon Tristan Lamasine Tristan Lamasine 4 3 Jannik Sinner Jannik Sinner 6 6 Vincitore: J. SINNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 T. Lamasine 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 T. Lamasine 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Mikhail Kukushkin / Joran Vliegen vs [4] Luke Bambridge / Jonny O’Mara (non prima ore: 13:00)



ATP Lyon Mikhail Kukushkin / Joran Vliegen Mikhail Kukushkin / Joran Vliegen 4 6 6 Luke Bambridge / Jonny O'Mara [4] Luke Bambridge / Jonny O'Mara [4] 6 3 10 Vincitori: BAMBRIDGE / O'MARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 L. Bambridge / O'Mara 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 df 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Kukushkin / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Bambridge / O'Mara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Kukushkin / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Bambridge / O'Mara 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Kukushkin / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Kukushkin / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-0 → 2-1 L. Bambridge / O'Mara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Kukushkin / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bambridge / O'Mara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Kukushkin / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Bambridge / O'Mara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Kukushkin / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Kukushkin / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 L. Bambridge / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Kukushkin / Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Kukushkin / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Hubert Hurkacz / Steve Johnson vs [2] Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin



ATP Lyon Hubert Hurkacz / Steve Johnson Hubert Hurkacz / Steve Johnson 5 4 Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin [2] Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin [2] 7 6 Vincitori: DODIG / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Hurkacz / Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 H. Hurkacz / Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 H. Hurkacz / Johnson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 H. Hurkacz / Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Hurkacz / Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Hurkacz / Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz / Johnson 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Hurkacz / Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz / Johnson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Hurkacz / Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Hurkacz / Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Lloyd Harris vs [8] Maxime Janvier