ATP Ginevra: I risultati con il dettaglio del Day 1. Lorenzo Sonego nel main draw. Thomas Fabbiano si ferma con Dimitrov

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Gulbis, Ernests vs Nishioka, Yoshihito

Gojowczyk, Peter vs (WC) Tipsarevic, Janko

Dellien, Hugo vs (8) Seppi, Andreas

(4) Fucsovics, Marton vs Bye

(Q) Dimitrov, Grigor vs Delbonis, Federico

Sousa, Joao vs Mayer, Leonardo

Ramos-Vinolas, Albert vs (6) Mannarino, Adrian

(7) Ebden, Matthew vs Jarry, Nicolas

Kudla, Denis vs Thompson, Jordan

(Q) Zapata Miralles, Bernabe vs Daniel, Taro

Bye vs (3) Garin, Cristian

(5) Albot, Radu vs (Q) Sonego, Lorenzo

Zverev, Mischa vs Londero, Juan Ignacio

(WC) Lopez, Feliciano vs (Q) Dzumhur, Damir

Bye vs (2/WC) Wawrinka, Stan

ATP Geneva 250 | Terra | e524.340 – TDQ e 1° Turno Md



Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Damir Dzumhur vs [8] Tommy Paul



ATP Geneva Damir Dzumhur [2] Damir Dzumhur [2] 6 4 6 Tommy Paul [8] Tommy Paul [8] 2 6 3 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Paul 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1/WC] Grigor Dimitrov vs [7] Thomas Fabbiano



ATP Geneva Grigor Dimitrov [1] Grigor Dimitrov [1] 7 6 Thomas Fabbiano [7] Thomas Fabbiano [7] 5 3 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0

3. Ernests Gulbis vs Yoshihito Nishioka (non prima ore: 14:00)



ATP Geneva Ernests Gulbis Ernests Gulbis 6 7 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 2 6 Vincitore: E. GULBIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-3 → 0-4 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Gulbis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 E. Gulbis 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Mischa Zverev vs Juan Ignacio Londero



ATP Geneva Mischa Zverev Mischa Zverev 0 0 Juan Ignacio Londero • Juan Ignacio Londero 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Ignacio Londero 0-0

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kaichi Uchida vs Bernabe Zapata Miralles



ATP Geneva Kaichi Uchida Kaichi Uchida 1 1 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 6 6 Vincitore: B. ZAPATA MIRALLES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 B. Zapata Miralles 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 K. Uchida 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-0 → 0-1

2. Federico Delbonis / Leonardo Mayer vs Denys Molchanov / Igor Zelenay (non prima ore: 14:00)



ATP Geneva Federico Delbonis / Leonardo Mayer Federico Delbonis / Leonardo Mayer 7 6 Denys Molchanov / Igor Zelenay Denys Molchanov / Igor Zelenay 6 1 Vincitori: DELBONIS / MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 D. Molchanov / Zelenay 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 4-1 → 5-1 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 F. Delbonis / Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Delbonis / Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Delbonis / Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Delbonis / Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Matthew Ebden / Robert Lindstedt vs [2] Austin Krajicek / Artem Sitak



ATP Geneva Matthew Ebden / Robert Lindstedt Matthew Ebden / Robert Lindstedt 6 7 Austin Krajicek / Artem Sitak [2] Austin Krajicek / Artem Sitak [2] 3 6 Vincitori: EBDEN / LINDSTEDT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 6-6 → 7-6 M. Ebden / Lindstedt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 A. Krajicek / Sitak 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Ebden / Lindstedt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Krajicek / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Ebden / Lindstedt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Krajicek / Sitak 15-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Sitak 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Ebden / Lindstedt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Krajicek / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Ebden / Lindstedt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 3-1 → 4-1 A. Krajicek / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Ebden / Lindstedt 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Ebden / Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Lorenzo Sonego vs [5] Miomir Kecmanovic