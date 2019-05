Masters 1000 Roma: Roger Federer si salva contro Coric. Lo svizzero è ai quarti di finale

Un’entrata in materia da incubo non ha impedito a Roger Federer (ATP 3) di guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Al termine di una battaglia durata 2h31′, l’elvetico ha avuto la meglio su Borna Coric (ATP 15) col punteggio di 2-6 6-4 7-6 (9/7). Per il renano si tratta della seconda vittoria in un solo giorno dopo il successo ottenuto poche ore prima su Joao Sousa (ATP 72).

L’avvio dell’incontro ha messo i brividi ai sostenitori dell’elvetico, apparso nervoso e poco incisivo, finendo subito sotto per quattro giochi a zero. Perso malamente il primo set, Federer ha trovato la reazione sul 2-2 del secondo, grazie a un break che ha fatto la differenza. La terza e decisiva frazione si è rivelata molto equilibrata e si è risolta solo al tie-break, dove il basilese ha pure annullato due match-point al croato.