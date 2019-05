Torneo di Roma: Cancellata tutta la giornata. Si potrà chiedere il rimborso

L’odierna sessione diurna e serale di gioco è stata definitivamente annullata dai Supervisor Atp e Wta. Verrà recuperata domani, giovedi 16 maggio, con inizio alle ore 10.00 e comprenderà fra l’altro due incontri sul Centrale e due sul Grand Stand. I detentori di biglietti validi per la giornata di mercoledì potranno accedere all’impianto nelle aree in essi indicate.

Chi non riuscisse a utilizzare domani l’odierno titolo di accesso potrà chiederne il rimborso con modalità che verranno successivamente comunicate.

La sessione di gioco di domani giovedi 16 maggio avrà inizio alle ore 13.00 e solo a partire da tale orario i detentori di biglietto valido per tale giornata potranno entrare al Foro Italico. I possessori di biglietti per il Centrale e per il Grand Stand potranno dunque accedere a tali campi solo a partire dal terzo incontro.

Comunicato FIT