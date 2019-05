Internazionali Femminili di Barletta: Il resoconto di giornata

Il Tabellone Principale al via – Prima giornata del tabellone principale per gli Internazionali Femminili di Barletta | Coop Master Alleanza 3.0 Tennis Cup. Dopo il maltempo di ieri, che non ha permesso di scendere in campo, parte ufficialmente la prima edizione del torneo barlettano in rosa. Il primo turno del main draw ha visto avanzare le teste di serie e le migliori junior a livello internazionale.

La testa di serie numero 1 del torneo, Federica Bilardo, cede il set iniziale alla connazionale Federica Prati, ma successivamente si impone: la palermitana numero 576 del ranking WTA si porta a casa il match vincendo 26 63 60.

Seconda sfida fra giovani promesse è stata quella di Alessandra Simone e Maria Vittoria Viviani, entrambe beneficiare di wild card, terminata 64 60 a favore di Viviani. La Simone, vincitrice del Lemon Bowl nel 2017, è una delle promesse nel panorama del tennis italiano e agli Internazionali di Barletta gioca in casa. Maria Vittoria Viviani, talentuosa classe ‘99, dovrà scontrarsi al secondo turno con la testa di serie numero uno.

Giorgia Pinto portabandiera pugliese in singolare – Ad imporsi fermamente è la compagine statunitense composta da Alexa Noel e Elizabeth Mandlik. Alexa Noel, attuale numero 19 del ranking mondiale junior, scenderà in campo domani contro la pugliese Giorgia Pinto, che a sua volta ha vinto 61 75 contro la brasiliana Alexandre Da Rosa. “Non è stata una partita semplicissima” commenta la portabandiera pugliese ancora in gara nel tabellone singolare, “Karolayne è la mia compagna di allenamento e ci conosciamo bene sia tecnicamente che tatticamente. Sapevo sin dall’inizio i suoi punti forti e quelli deboli e sono riuscita ad impostare il match nel modo giusto”. Uscita da alcuni tornei di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia, e da ottimi risultati a Pordenone, Giorgia Pinto sembra in grande forma e lo conferma dimostrando molta fiducia sul campo: “Mi sento a mio agio, conosco il Circolo Tennis Barletta da molto tempo ed è una location bellissima. L’organizzazione di questo torneo è incredibile, l’intero staff fa di tutto per noi giocatrici e questo è quello che ci permette di dare il 100% anche in campo.” Un bilancio estremamente positivo dunque per la prima edizione del torneo ITF con montepremi $ 15.000.

Risultati – La ventenne Angelica Raggi, tesserata con il Circolo Canottieri Aniene e testa di serie numero 8 del torneo, prosegue la sua corsa vincendo 61 61 su Clarissa Gai. Insieme a lei accedono al secondo turno la francese Kelia Le Bihan (741 del ranking WTA), la rumena Arina Gabriela Vasilescu, Elena Malygina e la testa di serie numero 2 Oana Georgeta Simion. Proseguono anche le italiane Piangerelli e Bertoldo che si impongono rispettivamente per 64 64 su Flaminia Scara e 61 64 su Linda Cagnazzo.

Sospesi per pioggia i match fra Beatrice Lombardo e Joanna Garland con un parziale di 46 76 e quello fra Svenja Ochsner e Maria Masini con punteggio di 64 per la svizzera.

Orari di domani – Gli inizi delle partite sono previsti dalle ore 9:00 al Circolo Tennis Barletta.

1st Round

Federica BILARDO [1] b. Federica PRATI 2-6 6-3 6-0

Maria Vittoria VIVIANI b. Alessandra SIMONE 6-4 6-0

Alexa NOEL b. Nora NIEDMERS 6-2 6-1

Giorgia PINTO b. Karolayne ALEXANDRE DA ROSA [5] 6-1 7-5

Kelia LE BIHAN [4] b. Isabella TCHERKES ZADE 2-6 7-6(9) 6-2

Elena MALYGINA b. Anastasia TIKHONOVA 7-6(4) 6-4

Arina Gabriela VASILESCU b. Martina BIAGIANTI 6-3 2-6 6-4

Elizabeth MANDLIK [6] b. Nikola BRECKOVA 6-1 6-3

Anastasia PIANGERELLI b. Flaminia SCARA 6-4 6-4

Angelica RAGGI [8] b. Clarissa GAI 6-1 6-1

Jessica BERTOLDO b. Linda CAGNAZZO 6-1 6-4

Oana Georgeta SIMION [2] b. Enola CHIESA 6-3 6-2