Roland Garros F: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Roland Garros, Paris, France Grand Slam

Date: 5/26/2019 Original Cut Off: 107 Ranking Date: 4/15/2019

1 Osaka, Naomi (JPN)

2 Halep, Simona (ROU)

3 Kvitova, Petra (CZE)

4 Pliskova, Karolina (CZE)

5 Kerber, Angelique (GER)

6 Svitolina, Elina (UKR)

7 Bertens, Kiki (NED)

8 Stephens, Sloane (USA)

9 Barty, Ashleigh (AUS)

10 Sabalenka, Aryna (BLR)

11 Williams, Serena (USA)

12 Wozniacki, Caroline (DEN)

13 Sevastova, Anastasija (LAT)

14 Keys, Madison (USA)

15 Kontaveit, Anett (EST)

16 Wang, Qiang (CHN)

17 Goerges, Julia (GER)

18 Mertens, Elise (BEL)

19 Muguruza, Garbiñe (ESP)

20 Bencic, Belinda (SUI)

21 Garcia, Caroline (FRA)

22 Kasatkina, Daria (RUS)

23 Andreescu, Bianca (CAN)

24 Hsieh Su-Wei (TPE)

25 Vekic, Donna (CRO)

26 Tsurenko, Lesia (UKR)

27 Suárez Navarro, Carla (ESP)

28 Sharapova, Maria (RUS)

29 Ostapenko, Jelena (LAT)

30 Buzarnescu, Mihaela (ROU)

31 Giorgi, Camila

32 Collins, Danielle (USA)

33 Cibulkova, Dominika (SVK)

34 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)

35 Sasnovich, Aliaksandra (BLR)

36 Kenin, Sofia (USA)

37 Yastremska, Dayana (UKR)

38 Putintseva, Yulia (KAZ)

39 Tomljanovic, Ajla (AUS)

40 Martic, Petra (CRO)

41 Siniakova, Katerina (CZE)

42 Zhang, Shuai (CHN)

43 Zheng, Saisai (CHN)

44 Sakkari, Maria (GRE)

45 Kuzmova, Viktoria (SVK)

46 Konta, Johanna (GBR)

47 Vondrousova, Marketa (CZE)

48 Strycova, Barbora (CZE)

49 Williams, Venus (USA)

50 Riske, Alison (USA)

51 Wang, Yafan (CHN)

52 Van Uytvanck, Alison (BEL)

53 Parmentier, Pauline (FRA)

54 Anisimova, Amanda (USA)

55 Cornet, Alizé (FRA)

56 Jabeur, Ons (TUN)

57 Alexandrova, Ekaterina (RUS)

58 Gavrilova, Daria (AUS)

59 Flipkens, Kirsten (BEL)

60 Maria, Tatjana (GER)

61 Azarenka, Victoria (BLR)

62 Puig, Monica (PUR)

63 Krunic, Aleksandra (SRB)

64 Hercog, Polona (SLO)

65 Peterson, Rebecca (SWE)

66 Mladenovic, Kristina (FRA)

67 Zidansek, Tamara (SLO)

68 Rybarikova, Magdalena (SVK)

69 Rodina, Evgeniya (RUS)

70 Lapko, Vera (BLR)

71 Petkovic, Andrea (GER)

72 Gasparyan, Margarita (RUS)

73 Diatchenko, Vitalia (RUS)

74 Potapova, Anastasia (RUS)

75 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

76 Kudermetova, Veronika (RUS)

77 Stosur, Samantha (AUS)

78 Pegula, Jessica (USA)

79 Kanepi, Kaia (EST)

80 Golubic, Viktorija (SUI)

81 Bouchard, Eugenie (CAN)

81 Rogers, Shelby (USA) SR

82 Brady, Jennifer (USA)

83 Begu, Irina-Camelia (ROU)

84 Townsend, Taylor (USA)

85 Zvonareva, Vera (RUS)

86 Boulter, Katie (GBR)

87 Pliskova, Kristyna (CZE)

88 Swiatek, Iga (POL)

89 Linette, Magda (POL)

90 Barthel, Mona (GER)

91 Makarova, Ekaterina (RUS)

92 Ferro, Fiona (FRA)

93 Kozlova, Kateryna (UKR)

94 Zhu, Lin (CHN)

95 Larsson, Johanna (SWE)

96 Jorovic, Ivana (SRB)

97 Brengle, Madison (USA)

98 Kumkhum, Luksika (THA)

99 Cirstea, Sorana (ROU)

100 Kuznetsova, Svetlana (RUS)

101 Siegemund, Laura (GER)

102 Sharma, Astra (AUS)

103 Jakupovic, Dalila (SLO)

104 Doi, Misaki (JPN)

105 Schmiedlova, Anna Karolina (SVK)

106 Muchova, Karolina (CZE)

107 Diyas, Zarina (KAZ)

Alternates

107 Tatishvili, Anna (USA) SR

108 Minella, Mandy (LUX)

—-IN——–IN————

109 Voegele, Stephanie (SUI)

109 Allertova, Denisa (CZE) SR

110 Pera, Bernarda (USA)

111 Bacsinszky, Timea (SUI)

112 Hibino, Nao (JPN)

113 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)

114 Gibbs, Nicole (USA)

115 Bouzkova, Marie (CZE)

100 Minella, Mandy (LUX)

110 Arruabarrena, Lara (ESP)

114 Gibbs, Nicole (USA)

181 Boserup, Julia (USA) SR

105 Pera, Bernarda (USA)107 Voegele, Stefanie (SUI)109 Allertova, Denisa (CZE) SR111 Bacsinszky, Timea (SUI)112 Hibino, Nao (JPN)113 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)116 Bouzkova, Marie (CZE)117 Watson, Heather (GBR)118 Danilovic, Olga (SRB)119 Smitkova, Tereza (CZE)120 Peng, Shuai (CHN)121 Blinkova, Anna (RUS)122 Bonaventure, Ysaline (BEL)123 Haddad Maia, Beatriz (BRA)124 Badosa Gibert, Paula (ESP)125 Glushko, Julia (ISR)126 Dart, Harriet (GBR)127 Juvan, Kaja (SLO)128 Niculescu, Monica (ROU)130 McHale, Christina (USA)131 Hon, Priscilla (AUS)132 Bogdan, Ana (ROU)133 Babos, Timea (HUN)134 Rybakina, Elena (KAZ)135 Rus, Arantxa (NED)136 Davis, Lauren (USA)138 Vickery, Sachia (USA)139 Osuigwe, Whitney (USA)139? Oprandi, Romina (SUI) SR140 Bolsova, Aliona (ESP)141 Krejcikova, Barbora (CZE)142 Kiick, Allie (USA)143 Flink, Varvara (RUS)144 Perrin, Conny (SUI)145 Stollar, Fanny (HUN)146 Teichmann, Jil (SUI)147 Wickmayer, Yanina (BEL)148 Gorgodze, Ekaterine (GEO)149 Lepchenko, Varvara (USA)150 Kalinina, Anhelina (UKR)151 Korpatsch, Tamara (GER)152 Martincova, Tereza (CZE)153 Schoofs, Bibiane (NED)154 Minnen, Greet (BEL)156 Birrell, Kimberly (AUS)157 Lottner, Antonia (GER)158 Cepede Royg, Veronica (PAR)159 Samsonova, Liudmila (RUS)160 Dulgheru, Alexandra (ROU)161 Liu, Claire (USA)162 Sharipova, Sabina (UZB)163 Frech, Magdalena (POL)164 Lao, Danielle (USA)164? Dodin, Oceane (FRA) SR165 Wang, Xiyu (CHN)167 Tomova, Viktoriya (BUL)168 Nara, Kurumi (JPN)169 Han, Na-Lae (CHN)170 Zhuk, Sofya (RUS)171 Di Lorenzo, Francesca (USA)172? Eraydin, Basak (TUR) SR173 Raina, Ankita (IND)174 Swan, Katie (GBR)176 Zavatska, Katarina (UKR)177 Hogenkamp, Richel (NED)178 Bara, Irina (ROU)179 Garcia Perez, Georgina (ESP)179? Celik, Susanne (SWE) SR180 Rodionova, Arina (AUS)181 In-Albon, Ylena (SUI)182 Liu, Fangzhou (CHN)183 Kovinic, Danka (MNE)184 Kerkhove, Lesley (NED)185 Kalinskaya, Anna (RUS)186 Shimizu, Ayano (JPN)187 Anderson, Robin (USA)188 Zaja, Anna (GER)189 Ahn, Kristie (USA)190 Liang, En-Shuo (TPE)191 Zhang, Kai-Lin (CHN)

Alternates

192 Lu, Jia-Jing (CHN)

193 Sramkova, Rebecca (SVK)

194 Von Deichmann, Kathinka (LIE)

198 Grammatikopoulou, Valentini (GRE)

—-IN——–IN————

199 Xu, Shilin (CHN)

200 Kawa, Katarzyna(POL)

201 Marino, Rebecca (CAN)