Dal Foro Italico: Fabio Fognini “Oggi sto così così devo essere sincero. Mi si è riacutizzato un po’ il dolore che avevo alla gamba, di più non posso dire”

Fabio Fognini : “Roma è un torneo bello ma mentalmente difficile. Avrei voluto affrontare qualcun altro sicuramente che Tsonga, Ci siamo allenati a Marrakech, poi lui si è ritirato a Montecarlo ed è stato fermo fino adesso. Sarà una partita complicata, con un avversario che è stato tra i primi dieci, un avversario di esperienza. Ma anche lui non penso sia contento di avere me al primo turno. Sa che sono pericoloso, ora soprattutto che sono più tranquillo”.

“Vincere un torneo così grande a quell’età lì può farti capire tante cose. E’ stato inaspettato ma alla fine anche meritato. Al di là delle prime due partite credo di aver giocato un ottimo tennis, soprattutto contro Rafa e in finale. L’ho giocata da favorito, e non penso che possa succedermi ancora in un Masters 1000. Ha cambiato gli obiettivi, vedo le cose in maniera diversa. Dovrò essere bravo anche a programmare diversamente la stagione”.

“Oggi sto così così devo essere sincero. Mi si è riacutizzato un po’ il dolore che avevo alla gamba, di più non posso dire. Sono contento di tornare qui con un po’ più di fiducia. Cercherò di dare il meglio. Il tennis e la testa comunque mi stanno aiutando. Anche a Madrid contro Thiem ho giocato bene, sono uscito dal campo con qualche recriminazione, i dettagli hanno fatto la differenza.

Se sto bene, so che posso fare un buon torneo”.