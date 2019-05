Angelo Binaghi sulla possibile assenza di Roger Federer: “Anche quest’anno ci sono tantissimi campioni e campionesse, non c’è preoccupazione in giro per l’eventuale assenza di Federer”

Angelo Binaghi, Presidente della FIT, ha parlato della possibile assenza di Roger Federer che deciderà se giocare il torneo di Roma nelle prossime ore (è attesa una decisione tra oggi e domani).

Dichiara Binaghi: “Abbiamo Fabio Fognini, Marco Cecchinato o Matteo Berrettini. I nostri tifosi vogliono vedere questi giocatori e ovviamente vogliono vederli vincere. Non importa chi c’è dall’altra parte del campo. Anche quest’anno ci sono tantissimi campioni e campionesse, non c’è preoccupazione in giro per l’eventuale assenza di Federer”.