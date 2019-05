Combined di Madrid: Il programma completo di Sabato 11 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [6] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova

2. [1] Novak Djokovic vs [5] Dominic Thiem (non prima ore: 16:00)

3. [3] Simona Halep vs [7] Kiki Bertens (non prima ore: 18:30)

4. [8] Stefanos Tsitsipas vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 21:00)

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Diego Schwartzman / Dominic Thiem vs Guido Pella / Joao Sousa