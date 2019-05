Masters 1000 Roma: Andreas Seppi entra nel Main Draw. Jannik Sinner wc per il tabellone principale

Jannik Sinner approda nel tabellone principale del Masters 1000 di Roma.

Il 17enne di Sesto Pusteria, che oggi ha perso la finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d‘Italia, ha ricevuto l‘ultima wild card degli organizzatori. Decisiva la sconfitta del polacco Hubert Hurkacz a Madrid contro Alexander Zverev, che non può più godere dello special exempt. Il caldarese Andreas Seppi entrerà dunque direttamente nel tabellone principale, liberando una wild card per il main draw per Sinner.

Sinner giocherà così per la prima volta in carriera in un tabellone principale di un Masters 1000. Il main draw degli Internazionali d‘Italia verrà sorteggiato domani, venerdì alle ore 18.30.