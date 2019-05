ITF Junior Prato: i risultati dei quarti di finale, avanti Gramaticopolo e Zanolini

Un po’ di pioggia a rallentare il programma dei quarti di finale della ventisettesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”, manifestazione under 18 di Grado 2 che si concluderà nella giornata di sabato 11 maggio sui campi in terra battuta del Tennis Club Prato.

Resistono solamente due italiani: tra i ragazzi avanza in semifinale Biagio Gramaticopolo, che si è reso protagonista di una splendida vittoria in rimonta sull’ivoriano Coulibaly, terzo favorito del seeding, col punteggio di 6-7(1) 6-3 6-1. Ora affronterà lo spagnolo Alcala Gurri, che ha beneficiato del ritiro, a match ormai compromesso, dell’australiano Storch; l’altra semifinale vedrà opposti l’algerino Rihane e l’australiano Schoolkate, che ha lasciato quattro giochi a Giorgio Tabacco.

Tra le ragazze continua la sua corsa in terra toscana Camilla Zanolini che sta sfruttando al meglio la wild card che le è stata concessa dagli organizzatori. La classe 2003, n.682 ITF, ha sconfitto per 6-4 6-2 la connazionale Camilla Raggi, proveniente dalle qualificazioni, e si regala un penultimo atto tutt’altro che agevole contro la russa Alina Charaeva, reduce da otto vittorie consecutive (la scorsa settimana si è imposta nel G2 di Salsomaggiore Terme ed ha vinto tre incontri nel main draw in quel di Prato). La semifinale della parte alta sarà tra l’ecuadoregna Reasco Gonzalez (6-3 6-0 a Matilde Paoletti) e la bulgara Daniella Dimitrova, che lo scorso anno trionfò in finale sulla napoletana Federica Sacco.

TORNEO MASCHILE

Rihane (1,ALG) b. Ovcharenko (UKR) 7-5 6-4

Schoolkate (5,AUS) b. G. Tabacco (ITA) 6-1 6-3

Gramaticopolo (ITA) b. Coulibaly (3,CIV) 6-7(1) 6-3 6-1

Alcala Gurri (ESP) b. Storch (7,AUS) 6-2 5-3 Rit.

TORNEO FEMMINILE

Reasco Gonzalez (5,ECU) b. Paoletti (ITA) 6-3 6-0

Dimitrova (7,BUL) b. Frayman (3,RUS) 6-2 6-2

Zanolini (ITA) b. Raggi (ITA) 6-4 6-2

Charaeva (2,RUS) b.Wei (6,CHN) 6-3 6-4