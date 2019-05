WTA Roma: Assegnate tutte le wild card

Ecco tutte le wild card per il tabellone principale e di qualificazione del torneo WTA Premier Five di Roma in programma da sabato prossimo.

WC Main Draw

Venus Williams

Victoria Azarenka

Sara Errani

Elisabetta Cocciaretto

Jasmine Paolini

WC Quali

Lucrezia Stefanini

Georgia Brescia

Cristiana Ferrando

Anastasia Grymalska