Pre Quali Roma: Jasmine Paolini “L’obiettivo ora si sposta sulla possibilità di entrare direttamente nel tabellone principale”.

Jasmine Paolini : “Sono soddisfatta, ho giocato bene e senza farmi prendere dall’agitazione, nonostante la posta in palio fosse già importante. Le condizioni meteo e dei campi sono migliorate rispetto a ieri, soprattutto a causa del vento nel primo match avevo fatta molta fatica. L’obiettivo ora si sposta sulla possibilità di entrare direttamente nel tabellone principale”.

“Sono consapevole della grande occasione che ho davanti, ma lo è anche per la mia avversaria. Tutti i match qui sono difficili, non si sa mai come può andare, sulla carta l’incontro di oggi doveva essere più complicato di quello di ieri, eppure ho trovato meno difficoltà. Me la voglio giocare fino in fondo, sperando di sfruttare questa opportunità”.

“Quattro anni fa ero appena agli inizi, ora mi sento più pronta e sono soprattutto più consapevole delle mie possibilità. Sono cresciuta a livello di tennis e mi sento anche più matura mentalmente. Devo ancora migliorare molto nella continuità all’interno di un torneo ma anche della singola partita. Per salire di livello, il passaggio obbligato è mantenere una costanza maggiore nel mio rendimento”.