Pre Quali Roma: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti conquistano almeno le qualificazioni per il torneo di Roma

Oggi pomeriggio Jannik Sinner ha staccato il biglietto per le qualificazioni del Masters 1000 di Roma. Il 17enne di Sesto Pusteria ha battuto nei quarti di finale delle pre-qualificazioni il connazionale Riccardo Balzerani in due set con un netto 6-2, 6-0.

Dopo aver superato ieri negli ottavi di finale Luca Tomasetto, al pusterse oggi è bastato un altro successo per assicurarsi la wild card per le qualificazioni. Sinner, numero 2 del seeding, ha dominato fin dall´inizio il match contro Balzerani. Dopo 39 minuti di gioco l’altoatesino si è aggiudicato il primo set per 6-2. Ancora più netto il risultato nel secondo parziale, con Sinner che ha chiuso i giochi dopo 66 minuti con il suo primo match point sul 6-0 finale.

In semifinale il giovane pusterse sfiderà domani, mercoledì Lorenzo Musetti, che ha eliminato Enrico Dellavalle per 6:2, 6:4.

Anche Musetti ha solo 17 anni e si è aggiudicato quest´anno il torneo Juniores degli Australian Open.

Il vincitore delle pre-qualificazioni riceverà una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia si svolgeranno dall’11 al 19 maggio al Foro Italico di Roma.