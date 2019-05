Roger Federer parla della questione torneo di Roma: “Nei Master 1000 sei iscritto all’entry list per regolamento. Rimango iscritto a Roma perché non so cosa succederà a Madrid e quindi è una opzione”.

Ora prendo le decisioni per il mio bene. Prima, nel caso del torneo di Roma, pensavo a quanto i tifosi sarebbero stati tristi nel sapere di un mio forfait, della bellezza del cibo lì e del posto.

Sul ritorno alla terra: “È un po’ come prima degli Australian Open 2017. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo. Può andare bene o male. Spero solo di non perdere in malo modo al primo turno. Voglio giocare più di due partite tra Madrid e Parigi, fare qualche vittoria. È da tanto che non gioco su questa superficie, mi sono allenato bene ma la competizione è un’altra cosa”.