ITF Junior Prato: conclusa la prima giornata, bella vittoria di Matilde Paoletti

Si è da poco conclusa la prima giornata di gare della ventisettesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”, in corso sui campi in terra battuta del TC Prato fino a sabato 11 maggio, giorno in cui saranno in programma le finali di singolare.

Nella giornata odierna si sono disputati ben trentadue incontri di primo turno, che hanno quindi consentito di allineare sia il tabellone maschile che quello femminile al secondo ostacolo. Tra i ragazzi si segnalano i successi di Biagio Gramaticopolo sul colombiano Salazar e di Giorgio Tabacco sullo spagnolo Gonzalez Fernandez per 6-2 al terzo set; avanzano anche Giulio Perego (6-3 6-4 allo svizzero Tanner), Francesco Maestrelli e Lorenzo Rottoli.

Il torneo femminile perde la prima favorita del seeding, la francese Selena Janicijevic, classe 2002 e n.31 ITF. A sconfiggere la giocatrice transalpina è stata Matilde Paoletti, vittoriosa con lo score di 6-3 6-3: al secondo turno affronterà l’iberica Rey Garcia che si è imposta in rimonta su Arianna Zucchini. Prosegue la corsa della qualificata Camilla Raggi che, dopo essere venuta a capo del tabellone cadetto, ha superato il suo match d’esordio nel main draw a discapito dell’ottava testa di serie Carol Lee. Giornata positiva anche per Diletta Cherubini che, in due tiebreak, ha estromesso la quarta favorita del torneo, la francese Monnet.

TORNEO MASCHILE

Gramaticopolo (ITA) b. Salazar (COL) 7-6(7) 6-4

Perego (ITA) b. Tanner (SUI) 6-3 6-4

G. Tabacco (ITA) b. Gonzalez Fernandez (ESP) 6-4 3-6 6-2

Maestrelli (ITA) b. Araujo (POR) 6-7(5) 6-4 6-2

Rottoli (ITA) b. Montsi (RSA) 7-6(4) 6-3

Schoolkate (5,AUS) b. Vincent Ruggeri (ITA) 6-3 6-1

Oliveira (8,BRA) b. Trione (ITA) 5-7 6-1 6-3

Zivotic (SRB) b. Darderi (6,ITA) 6-2 2-6 6-3

Tsai (TPE) b. Pecci (ITA) 6-4 6-3

Rihane (1,ALG) b. Furlanetto (ITA) 6-2 6-3

Coulibaly (3,CIV) b. Pieri (ITA) 6-4 6-3

Storch (7,AUS) b. Castagnola (ITA) 6-4 7-6(4)

Ovcharenko (UKR) b. F. Tabacco (ITA) 7-5 6-3

Burruchaga (4,ARG) b. Casucci (ITA) 6-2 6-4

Lingua Lavallen (2,ARG) b. Bernardi (ITA) 6-3 6-0

Alcala Gurri (ESP) b. Malgaroli (ITA) 6-2 7-6(8)



TORNEO FEMMINILE

Paoletti (ITA) b. Janicijevic (1,FRA) 6-3 6-3

Raggi (ITA) b. Lee (8,NMI) 6-4 7-6(1)

Zanolini (ITA) b. Penne (SUI) 6-0 6-7(5) 6-1

Bertoloni (ITA) b. Kartal (GBR) 4-6 6-3 3-0 Rit.

Artimedi (ITA) b. Barrera Aguirre (USA) 6-1 7-6(1)

Cherubini (ITA) b. Monnet (4,FRA) 7-6(4) 7-6(3)

Simone (ITA) b. Schieroni (ITA) 6-1 6-1

Wei (6,CHN) b. De Ponti (ITA) 7-6(5) 6-1

Rey Garcia (ESP) b. Zucchini (ITA) 3-6 6-4 6-2

Lys (GER) b. Camerano (ITA) 6-2 6-1

Charaeva (2,RUS) b. Gaggini (ITA) 6-2 6-2

Dimitrova (7,BUL) b. Tiglea (ITA) 6-2 6-4

Reasco Gonzalez (6,ECU) b. Ruggeri (ITA) 6-0 6-3

Frayman (3,RUS) b. Ricci (ITA) 3-6 7-5 6-2

Banks (GBR) b. Rocchetti (ITA) 6-4 6-3

Garcia Gross (USA) b. Mariani (ITA) 6-7(3) 6-1 6-4