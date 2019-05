ITF Junior Salsomaggiore: trionfano Francesco Passaro e Alina Charaeva

Si sono dovute disputare al coperto, a causa della pioggia, le finali di singolare della trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. L’ultima giornata della tradizionale manifestazione under 18 di Grado 2 è stata caratterizzata dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a spostare i due match sotto il pallone al Circolo Sportivo Cabriolo.

Per il secondo anno consecutivo, è un italiano ad imporsi tra i ragazzi: Francesco Passaro, cresciuto nello Junior Tennis Perugia, supera abbastanza agevolmente uno stremato Flavio Cobolli, reduce da tre ore di battaglia in semifinale contro il giapponese Mochizuki, col punteggio di 6-4 6-1 e diventa il diciassettesimo azzurro ad issare il proprio nome sull’albo d’oro della kermesse emiliana. Entrambi i giocatori si ritroveranno, non uno contro l’altro ma comunque nello stesso torneo, fra poche ore al Challenger di Roma: l’umbro ha ricevuto una wild card per il tabellone principale, mentre il romano giocherà nelle qualificazioni.

Tra le ragazze va a segno Alina Charaeva, numero uno del seeding e n.32 ITF. La promettente tennista russa, classe 2002, ha avuto la meglio sulla spagnola Carlota Martinez Cirez, che si è vista costretta al ritiro nel corso del terzo parziale a causa di un problema fisico (a punteggio compromesso, sotto 3-0 40-30). L’ultima sua connazionale a vincere il torneo di Salsomaggiore fu Dinara Safina nel 2001.

FINALE SINGOLARE MASCHILE

Francesco Passaro (4,ITA) b. Flavio Cobolli (6,ITA) 6-4 6-1

FINALE SINGOLARE FEMMINILE

Alina Charaeva (1,RUS) b. Carlota Martinez Cirez (2,ESP) 3-6 6-0 3-0 Rit.





Lorenzo Carini