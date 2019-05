ITF Junior Salsomaggiore: Passaro e Cobolli approdano in finale, fuori Rossi e Ziodato

Giornata positiva per i colori italiani, in ambito maschile, in quel di Salsomaggiore Terme, dove domani si concluderà la trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer. A contendersi il titolo, infatti, saranno Francesco Passaro e Flavio Cobolli, rispettivamente quarto e sesto favorito del seeding: il primo si è sbarazzato alla distanza del connazionale Samuel Vincent Ruggeri, in un match interrotto a lungo attorno all’ora di pranzo a causa della pioggia sul punteggio di 7-6(2) 1-2, mentre il giovane romano classe 2002 ha sconfitto il talentuoso giapponese Shintaro Mochizuki, di un anno più giovane, in poco più di tre ore di gioco per sette punti a tre al tiebreak decisivo, non avendo sfruttato il vantaggio di 5-2 nel secondo set e dopo aver annullato quattro match point al suo avversario sul 4-5 nel terzo parziale.

Il torneo femminile andrà nelle mani di una giocatrice straniera. Eliminate in semifinale Sara Ziodato e Federica Rossi: la triestina ha lottato ma non è riuscita a fermare la russa Alina Charaeva, numero uno del seeding, mentre meno equilibrato è stato l’incontro della valtellinese che ha ceduto con lo score di 6-1 6-4 di fronte alla spagnola Carlota Martinez Cirez, con la quale ha giocato il torneo di doppio perdendo al primo turno dalla coppia italiana Ruggeri/Zanolini.

Nel corso della giornata, intanto, sono stati assegnati i primi titoli. Il torneo di doppio maschile è stato vinto dagli americani Grant e Zink che si sono imposti per 10-7 al supertiebreak del terzo set sugli azzurri Maestrelli e Vincent Ruggeri, che hanno comunque dimostrato un ottimo affiatamento e buonissime capacità nel gioco di volo per tutta la durata della manifestazione. Tra le ragazze sono uscite vincitrici la russa Charaeva e la slovena Falkner, che in finale hanno avuto bisogno di tre set per piegare Matilde Mariani e Matilde Paoletti.

SEMIFINALI MASCHILI

Passaro (4,ITA) b. Vincent Ruggeri (ITA) 6-7(2) 6-3 6-2

Cobolli (6,ITA) b. Mochizuki (3,JPN) 6-4 6-7(2) 7-6(3)

SEMIFINALI FEMMINILI

Charaeva (1,RUS) b. Ziodato (4,ITA) 4-6 6-2 6-3

Martinez Cirez (2,ESP) b. Rossi (6,ITA) 6-1 6-4

FINALE DOPPIO MASCHILE

Grant (4,USA)/Zink (4,USA) b. Maestrelli (ITA)/Vincent Ruggeri (ITA) 4-6 6-4 10-7

FINALE DOPPIO FEMMINILE

Charaeva (4,RUS)/Falkner (4,SLO) b. Mariani (ITA)/Paoletti (ITA) 6-4 2-6 10-7