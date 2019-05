Combined Madrid: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1

Combined Madrid – TDQ e 1° Turno Md F – 1° Turno Quali M.

Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Ashleigh Barty vs Daria Gavrilova



WTA Madrid Ashleigh Barty [9] • Ashleigh Barty [9] 15 5 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 0 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty 15-0 5-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Barty 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [10] Aryna Sabalenka vs [WC] Svetlana Kuznetsova



Il match deve ancora iniziare

3. Daria Kasatkina vs Victoria Azarenka



Il match deve ancora iniziare

4. Sofia Kenin vs [2] Petra Kvitova (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Kiki Bertens vs Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Taylor Fritz vs [WC] Nicola Kuhn



ATP Madrid Taylor Fritz [7] • Taylor Fritz [7] 40 4 Nicola Kuhn Nicola Kuhn 15 4 2 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 N. Kuhn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Kuhn 15-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Kuhn 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Anastasia Pavlyuchenkova vs Jelena Ostapenko (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Albert Ramos-Vinolas vs [14] Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

4. Aliaksandra Sasnovich vs [14] Anett Kontaveit (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Su-Wei Hsieh vs Caroline Garcia



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Roberto Carballes Baena vs [12] Ugo Humbert



ATP Madrid Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 40 4 Ugo Humbert [12] • Ugo Humbert [12] 40 2 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. Kristyna Pliskova vs Mandy Minella OR [16] Kaia Kanepi (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Kirsten Flipkens vs [12] Anastasija Sevastova (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Irina-Camelia Begu vs Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

5. Raquel Atawo / Katarina Srebotnik vs Veronika Kudermetova / Galina Voskoboeva



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kateryna Kozlova vs [WC] Aliona Bolsova



WTA Madrid Kateryna Kozlova Kateryna Kozlova A 4 Aliona Bolsova • Aliona Bolsova 40 3 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bolsova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Hubert Hurkacz vs [WC] Marcel Granollers



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Margarita Gasparyan OR Mona Barthel vs Jennifer Brady



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Mackenzie McDonald vs Juan Ignacio Londero



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Adrian Mannarino vs [WC] Jorge Plans



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Vera Zvonareva vs [12] Anastasia Potapova



WTA Madrid Vera Zvonareva Vera Zvonareva 0 3 Anastasia Potapova [12] • Anastasia Potapova [12] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Potapova 3-5 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 A. Potapova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 V. Zvonareva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [6] Kristina Mladenovic OR Ivana Jorovic vs Laura Siegemund (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Hugo Dellien vs [10] Leonardo Mayer



Il match deve ancora iniziare

4. Bernard Tomic vs [11] Robin Haase



Il match deve ancora iniziare

5. Ernests Gulbis vs [9] Martin Klizan



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Marta Kostyuk vs [WC] Irina Bara



WTA Madrid Marta Kostyuk • Marta Kostyuk 40 4 Irina Bara Irina Bara 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-4 I. Bara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 I. Bara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 I. Bara 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Bara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Marius Copil vs [13] Nicolas Jarry



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Benoit Paire vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

4. Andreja Klepac / Aleksandra Krunic vs Shuko Aoyama / Lidziya Marozava



Il match deve ancora iniziare

5. Desirae Krawczyk / Makoto Ninomiya vs Jennifer Brady / Jessica Moore



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anna Karolina Schmiedlova vs [15] Jessica Pegula



WTA Madrid Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 0 1 Jessica Pegula [15] • Jessica Pegula [15] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Pegula 1-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. [8] Andrea Petkovic OR [WC] Olga Danilovic vs [10] Polona Hercog (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Damir Dzumhur vs Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare

4. Mischa Zverev vs [8] Reilly Opelka



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Pierre-Hugues Herbert vs [Alt] Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare