ITF Junior Salsomaggiore: sarà derby Ziodato-Zucchini ai quarti, ok Cobolli e Pigato

Ci avviciniamo sempre più alle fasi finali della trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. Fino a domenica, giornata in cui saranno in programma gli ultimi atti dei singolari, sarà grande lotta, condizioni meteorologiche permettendo, sui campi in terra battuta outdoor del circolo emiliano: dovrebbe essere un venerdì “bagnato”, il programma inizierà alle ore 9 e in caso di maltempo si giocherà indoor su tre campi tra Fidenza e Cabriolo.

Il tabellone maschile perde due rappresentanti azzurri, Leonardo Malgaroli e Francesco Maestrelli, ma ne aggiunge comunque un altro alla lista dei partecipanti ai quarti di finale: si tratta di Flavio Cobolli, che in tarda mattinata ha vinto una bellissima partita contro il qualificato serbo Lazar Milicevic con lo score di 6-3 4-6 6-2. Il giocatore della Rome Tennis Academy, classe 2002, affronterà Tyler Zink, secondo favorito del seeding.

Ottime notizie arrivano dal torneo femminile, dove ci saranno ben sei giocatrici in lotta per quattro posti nelle semifinali del sabato. Oltre a Rossi, Paoletti e Trevisan, che hanno conquistato i rispettivi match di secondo turno nella giornata di mercoledì, hanno strappato il pass per i quarti anche Sara Ziodato, Lisa Pigato e Arianna Zucchini, che ha vinto in rimonta il derby contro Rubina Marta De Ponti per 6-1 al parziale decisivo. Si è dovuta interrompere la corsa di Sofia Rocchetti che nulla ha potuto contro la più forte russa Alina Charaeva, candidata numero uno alla vittoria del torneo salsese.

TORNEO MASCHILE

Cobolli (6,ITA) b. Milicevic (SRB) 6-3 4-6 6-2

Zink (2,USA) b. Malgaroli (ITA) 6-3 6-2

Weststrate (NED) b. Maestrelli (ITA) 6-3 6-7(5) 6-3

Mochizuki (3,JPN) b. Li (JPN) 6-3 6-4

TORNEO FEMMINILE

Charaeva (1,RUS) b. Rocchetti (ITA) 6-1 6-3

Ziodato (4,ITA) b. Garcia Gross (USA) 6-2 6-7(7) 6-3

Pigato (7,ITA) b. Malik (USA) 6-4 6-2

Zucchini (ITA) b. De Ponti (ITA) 1-6 6-4 6-1

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini