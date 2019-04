ATP Finals Torino 2021-2025: Oggi la presentazione. I diritti (domestici) saranno di SuperTennis

Quest’oggi sono state presentate ufficialmente le ATP Finals che si svolgeranno in Italia, precisamente a Torino dal 2021 fino al 2025.

Dichiara Angelo Binaghi: “Io e il sindaco Appendino, sappiamo che siamo qui per una congiunzione astrale irripetibile. Come tre o più pianeti si allineano perfettamente solo in determinate condizioni, a noi sono successi almeno sei fenomeni rari, mai verificatisi prima, che sono accaduti tutti insieme. Il primo è che un governo italiano ha deciso per la prima volta nella storia di scommettere sul tennis. Lo aveva fatto in passato per altri sport. Il nostro era l’unica grande disciplina che non aveva mai ricevuto un euro di denaro pubblico a sostegno. Adesso siamo felicissimi che questo governo ci abbia sostenuto dal primo all’ultimo momento. E per questo siamo grati e felici di essere arrivati fin qui.

Il secondo fenomeno? In questo momento c’è una grande città italiana che ha, forse l’unica nel nostro Paese, un impianto sportivo indoor all’altezza di ospitare un evento del genere. Bene, quella stessa città, Torino ovviamente, ha pure una sindaca che ha giocato a tennis, con un passato tennistico d’agonismo che le ha trasmesso tenacia e volontà. Siamo qui anche grazie a lei, perché tra le altre cose lei ci ha anche saputo risollevare due o tre volte, lungo questa ascesa, in momenti veramente difficili”.

“La terza cosa rara è che tutti gli enti locali, in questo caso, anche se di colori e orientamenti politici diversi, si sono uniti tutti insieme e vanno ringraziati tutti, dal Governo alla Regione del presidente Chiamparino. Il quarto fenomeno è la scoperta che in Italia c’è una banca che ha come obiettivo primario quello di sostenere lo sport. Il Credito Sportivo ci ha dato una grande mano, ed è anche grazie al loro aiuto se oggi possiamo essere qua. La quinta cosa eccezionale, è che l’ATP preferiva giocare in Europe e in Europa in questo momento ci siamo noi, con il nostro grande successo degli Internazionali BNL d’Italia e con le ottime prime due edizioni delle Next Gen Atp Finals di Milano. Il sesto e ultimo fenomeno lo hanno reso possibile i nostri giocatori, da Cecchinato a Fognini, da Berrettini a Sonego, ai giovani Musetti, Zeppieri e Sinner… Sono loro che hanno trasformato un popolo di appassionati in un popolo di tifosi che spinge per vederli in campo dal vivo a Torino. E bastava che solo una di queste cose non fosse successa, e noi oggi non saremmo qui”.

Il bello viene adesso, perché dobbiamo far sì che ora si verifichi il settimo fattore: l’apporto del territorio, della gente, di tutte le componenti, solo così tutto sarà un grande successo. E stiamo parlando di una manifestazione che in 5 anni dovrebbe superare il record di biglietti venduti delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. L’obiettivo sarà quello di superare il milione di biglietti venduti. Sono 96 milioni le persone interessate all’evento a livello mondiale, 180 nazioni collegate, con 3.000 ore di dirette televisive, che diventano 5.800 se si considerano anche tutte le trasmissione a esso dedicate. Dal 2021 e per i successivi cinque anni i diritti ‘domestici’ (quelli per l’Italia) della manifestazione saranno proprio di SuperTennis”.