Challenger Seoul: I risultati con il dettaglio del Day 1

Challenger Seoul CH | Cemento | $108.320 – TDQ e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maverick Banes vs Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

2. [ITF] Rio Noguchi vs [WC] Seong-chan Hong



Il match deve ancora iniziare

3. Go Soeda vs Tsung-Hua Yang (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Stephane Robert vs Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Ji Sung Nam vs [WC] Ji Hoon Son



Il match deve ancora iniziare

2. [ITF] Shintaro Imai vs [WC] Hong Chung



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Sanhui Shin vs Filip Peliwo (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Dong Ju Kim vs [WC] Jea Moon Lee



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kaichi Uchida vs Tung-Lin Wu



Il match deve ancora iniziare

2. Cem Ilkel vs Yasutaka Uchiyama



Il match deve ancora iniziare

3. Aldin Setkic vs Goncalo Oliveira (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Zihao Xia vs Jacob Grills



Il match deve ancora iniziare