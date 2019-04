ITF Junior: vittorie nel doppio per Federica Rossi, Asia Serafini e Matilde Mariani

Settimana di tennis giovanile caratterizzata per i nostri colori da due vittorie nel doppio in tornei importanti. Nel torneo a più alto grado della settimana, il J1 di Beaulieu Sur Mer, in Francia, Federica Rossi ha vinto il trofeo nel doppio, giocando in coppia con la francese Yasmine Mansouri.

Nello stesso torneo, nel tabellone maschile, terzo turno per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, primo turno per Mattia Bernardi (che ha superato le qualificazioni) e Samuel Vincent Ruggeri, non si sono qualificati Nicola Cigna e Luca Castagnola. Nel tabellone di singolare femminile, terzo turno per Eleonora Alvisi, secondo turno per Federica Rossi e Diletta Cherubini, primo turno per Greta Schieroni e Valentina Gaggini (provenienti dalle qualificazioni), non si è qualificata Martina Peretti.

L’altra vittoria della settimana è arrivata da una coppia tutta italiana, formata da Asia Serafini e Matilde Mariani, che hanno vinto nel doppio nel torneo di grado 2 che si è disputato in Algeria. Nel singolare Matilde Mariani si è fermata al secondo turno e Asia Serafini al primo.

Nell’altro J2 della settimana che si è disputato in Slovacchia, terzo turno per Lorenzo Rottoli, secondo turno per Pietro Marino, non si è qualificato Filippo di Perna. Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Melania Delai.

Finalista italiano nel J5 disputato in Spagna. Gabriele Bombara si è arreso solo in finale. Nello stesso torneo primo turno per Benito Massacri e Lautaro Sanchez. Nel femminile non si sono qualificate Greta Langiu e Valeria Massacri.

Nel torneo J4 di Nottingham, in Inghilterra primo turno per Sveva Bernardi. Nel J5 in Serbia terzo turno per Carlotta Mencaglia e primo turno per Fabrizia Cambria. Infine nel J5 in Costa D’Avorio, secondo turno per Alfredo De Marinis e non si è qualificato Luca Fe D’Ostiani.

Paolo Angella