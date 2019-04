Da Francavilla al Mare: Il resoconto di giornata. Bene Zeppieri. Musetti “Atp Finals A Torino? Sogno di Giocarle” (con il programma di domani)

Dagli Internazionali di Tennis d’Abruzzo alle ATP Finals di Torino. La notizia del giorno scuote il primo torneo ATP Challenger della stagione targato MEF Tennis Events, in corso sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club. Il master che chiude la stagione professionistica maschile andrà in scena nel capoluogo piemontese dal 2021 al 2025, e i tanti giovani italiani in gara in Abruzzo sognano di disputarlo, un giorno, davanti al pubblico amico.

Gli azzurri sognano Torino: “Notizia fantastica” – Entusiasta Lorenzo Musetti, giunto agli ottavi di finale grazie ai successi contro Gianluca Di Nicola e Matteo Donati: “È una notizia fantastica, per la quale bisogna fare i complimenti alla Federazione Italiana Tennis che ci ha lavorato e creduto. Una grande cosa per lo sport azzurro e in generale per il nostro Paese. Sogno di poterle disputare: essendo a Torino dal 2021 al 2025 credo di avere il tempo per raggiungerle, sarebbe magnifico”. Dello stesso avviso l’amico Giulio Zeppieri: “È molto importante per il tennis italiano poter ospitare un torneo tanto prestigioso, veramente una bella notizia. Spero di prendervi parte”. Felicità anche nelle parole di Gian Marco Moroni: “Accogliere i migliori 8 giocatori del mondo farà bene al nostro sport e al nostro Paese. L’Italia sta crescendo da questo punto di vista e un evento così lo conferma. Noi adesso abbiamo il compito di lavorare per provare ad esserci, un giorno, alle ATP Finals”. Soddisfazione pure per Andrea Pellegrino: “Tutti i giovani tennisti sognano di partecipare ad una così grande manifestazione. Per arrivarci dobbiamo attraversare un percorso lungo e difficile, ma anche bellissimo”. Infine Julian Ocleppo: “È una notizia che aumenta il prestigio della nostra immagine a livello internazionale. Da piemontese sono ancora più contento: sarà durissima riuscire a giocarle, ma di sicuro ci proverò”.

Zeppieri elimina Koepfer – Sono andati in scena a Francavilla al Mare i match di secondo turno del tabellone principale. Mattatore di giornata Giulio Zeppieri, che grazie ad una splendida prestazione ha battuto il tedesco Dominik Koepfer, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. “Ho disputato un ottimo primo set – ha affermato il diciassettenne nato a Roma e cresciuto a Latina -, poi sono calato un pochino. Fisicamente non riesco ancora a tenere questo ritmo tutto il match, ma sono stato piacevolmente sorpreso del tennis espresso nel terzo parziale”. Eliminato Riccardo Bonadio, che ha ceduto per 4-6 7-6 7-5 al belga Kimmer Coppejans nel match interrotto per oscurità martedì sera sul 4 pari al terzo set. Hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale anche il numero 1 del seeding Maximilian Marterer e l’ex numero 21 del mondo Thomaz Bellucci, oltre ad Oscar Otte, Alexey Vatutin e Jose Hernandez Fernandez.

Risultati mercoledì 24 aprile

Secondo turno

M. Marterer d G. Elias 67 63 63

A. Vatutin d V. Galovic 46 63 63

O. Otte d B. Zapata Miralles 61 64

G. Zeppieri d D. Koepfer 64 46 63

J. Hernandez Fernandez d J. Rodionov 76 62

K. Coppejans d R. Bonadio 46 76 75

T. Bellucci d F. Arguello 76 62

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Maximilian Marterer vs Alexey Vatutin

2. [WC] Lorenzo Musetti vs Tomislav Brkic

3. [ITF] Javier Barranco Cosano / Raul Brancaccio vs [2] Guillermo Duran / David Vega Hernandez

4. [5] Stefano Travaglia OR Andrea Pellegrino vs [WC] Giulio Zeppieri (non prima ore: 16:00)

5. Jose Hernandez-Fernandez vs Federico Gaio OR [4] Salvatore Caruso

6. [3] Philipp Oswald / Filip Polasek vs [WC] Andrea Del Federico / Stefano Travaglia (non prima ore: 19:30)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pavel Kotov vs [8] Mikael Ymer

2. Gian Marco Moroni vs [7] Rudolf Molleker

3. [3] Oscar Otte vs Thomaz Bellucci OR [16] Facundo Arguello

4. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Julian Ocleppo / Andrea Vavassori OR [4] Jonathan Eysseric / Andrei Vasilevski

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Norbert Gombos vs [10] Kimmer Coppejans

2. [1] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Enzo Couacaud / Rudolf Molleker