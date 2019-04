ATP Budapest: Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore per Jannik Sinner

Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore per Jannik Sinner.

Il 17enne di San Candido, numero 314 della classifica mondiale, ripescato come lucky loser (dopo la cancellazione per un infortunio al gomito del serbo Dusan Lajovic, ha sconfitto all’esordio nel torneo ATP 250 di Budapest, il 20enne ungherese Mate Valkusz, numero 323 Atp, in gara con una wild card con il risultato di 62 06 64.

Al secondo turno sfiderà Laslo Djere classe 1995 e n.33 ATP.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Sinner avanti per 4 a 1, cedeva il servizio nel settimo gioco.

Da quel momento entrambi i giocatori non tenevano più la battuta e Sinner sul 5 a 4, con il terzo break del set chiudeva la partita per 6 a 4.

