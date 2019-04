Fabio Fognini giocherà a Barcellona? Per il padre sarà difficile vederlo in campo in Spagna

Fulvio Fognini, padre di Fabio ha parlato del possibile forfait di Fabio per il torneo di Barcellona in programma questa settimana.

“Se lunedì scorso mi avessero detto che sarebbe andata così mi sarei messo a ridere, invece giorno dopo giorno ha preso fiducia e battuto giocatori di primissimo livello come Coric, Zverev e Nadal.

Il successo non è stato casuale, se lo è andato a guadagnare. Oggi parte per Barcellona ma forse non giocherà perché il problema alla coscia è più grave del previsto.

Sarà a Estoril, Madrid e Roma, poi Roland Garros”.