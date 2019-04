ITF Junior “Città di Firenze”: Filippo Moroni e Sara Ziodato volano in finale

Pasqua di grande tennis sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis Firenze, dove nella giornata di domani (lunedì 22 aprile) si concluderà la quarantaquattresima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”.

L’Italia potrà contare su due finalisti, Filippo Moroni per quanto concerne il torneo maschile e Sara Ziodato per quanto riguarda quello femminile: il primo, n.147 ITF, ha cominciato la settimana in Toscana vincendo agevolmente sul numero uno del seeding Tyler Zink ed è reduce da due vittorie consecutive nei derby con Luca Nardi e Biagio Gramaticopolo, fermato in semifinale col punteggio di 6-3 6-2. Nella finale, in programma alle 16.30, affronterà il polacco Wojciech Marek, alla seconda finale stagionale dopo quella raggiunta a metà marzo a Benicarlo.

Sara Ziodato, numero 102 delle classifiche mondiali ITF, ha regolato la slovacca Cisovska, seconda testa di serie, col punteggio di 3-6 6-3 6-2 e se la vedrà con la slovena Pia Lovric, che in mattinata ha superato Lisa Pigato, classe 2003, con un doppio 7-5. Per la giocatrice italiana sarà la quinta finale in carriera nel circuito Under 18, la seconda nel 2019 dopo quella vinta a gennaio in un Grado 2 in Ucraina.

RISULTATI TORNEO MASCHILE

Moroni (ITA) b. Gramaticopolo (ITA) 6-3 6-2

Marek (4,POL) b. Martinez (8,ESP) 6-2 3-6 6-4

RISULTATI TORNEO FEMMINILE

Lovric (8,SLO) b. Pigato (ITA) 7-5 7-5

Ziodato (ITA) b. Cisovska (2,SVK) 3-6 6-3 6-2