Challenger Tallahassee: Il Main Draw. Paolo Lorenzi testa di serie n.1

Parte Alta

(1) Lorenzi, Paolo vs Bye

Collarini, Andrea vs (WC) Bangoura, Sekou

Shane, Ryan vs Altamirano, Collin

Bye vs (16) Serdarusic, Nino

(11) Moraing, Mats vs Bye

(WC) Novikov, Dennis vs Gomez, Emilio

Zekic, Miljan vs (WC) Korda, Sebastian

Bye vs (6) Polmans, Marc

(3) Moutet, Corentin vs Bye

Gonzalez, Alejandro vs Millot, Vincent

(ITF) Tabilo, Alejandro vs Varillas, Juan Pablo

Bye vs (15) Aragone, JC

(10) Giraldo, Santiago vs Bye

Yevseyev, Denis vs Nagal, Sumit

(WC) Ritschard, Alexander vs Cid Subervi, Roberto

Bye vs (8) Galan, Daniel Elahi

Parte Bassa

(7) Krueger, Mitchell vs Bye

Qualifier vs Song, Evan

Cuevas, Martin vs (WC) Khan, Zane

Bye vs (9) Paul, Tommy

(13) Torpegaard, Mikael vs Bye

Muller, Alexandre vs Blanch, Ulises

Sels, Jelle vs Coria, Federico

Bye vs (4) Polansky, Peter

(5) Rubin, Noah vs Bye

Qualifier vs Kwiatkowski, Thai-Son

Barrios Vera, Marcelo Tomas vs (ITF) Rinderknech, Arthur

Bye vs (12) Karlovskiy, Evgeny

(14) Clezar, Guilherme vs Bye

(ITF) Karatsev, Aslan vs (ITF) Ehrat, Sandro

Kozlov, Stefan vs (ITF) Zhurbin, Alexander

Bye vs (2) Sandgren, Tennys