Sascha Bajin nuovo allenatore di Kristina Mladenovic

Ora è ufficiale: Kristina Mladenovic, ex top ten in singolare e una delle migliori giocatrici al mondo di doppio, ha confermato ieri che il tedesco Sascha Bajin, ex allenatore di Naomi Osaka ed ex compagno di allenamento di Serena Williams, Caroline Wozniacki e Victoria Azarenka, è il suo nuovo coach, integrando così il suo staff, fino ad ora guidato dai suoi genitori.