Da Monte Carlo: Fabio Fognini dopo la rimonta contro Rublev “Ho avuto culo”

Fabio Fognini dai due volti quest’oggi nel primo turno del torneo di Monte Carlo.

Alcuni lo adorano, altri lo odiano, ma una cosa è certa, Fognini è unico.

Nel primo turno contro Andrey Rublev, su un campo Ranieri III inondato di sole e affollato da caldi tifosi, Fabio Fognini inizialmente ha dato l’impressione di godersi il panorama piuttosto che dare battaglia.

Il russo, miracolosamente qualificato (Tomic aveva servito per il match nel primo turno di quali), non chiedeva altro e si impegnava per staccarsi 6-4, 4-1. Ha anche ottenuto cinque palle del 5-1.

Ma come accade spesso, in un lampo di orgoglio, Fognini ha fatto saltare alcuni paletti nella sua testa e ha invertito il match, scatenando l’applauso dei suoi fan.

Ha vinto il secondo set 7-5 e ha fatto break rapidamente nella terza frazione. È poi rimasto concentrato fino alla fine per vincere. Al microfono dello speaker, Fognini non è stato molto loquace. Si è accontentato di un: “Ho avuto culo, e un po’ di culo non fa mai male!”