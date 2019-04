Stan Wawrinka: “Contro Roger Federer non mi diverto troppo a giocare. Preferisco battermi contro Djokovic, perché penso che il suo stile di tennis si adatti meglio al mio”

Stan Wawrinka : “Contro Roger non mi diverto troppo a giocare. Mi piace che ci conosciamo a fondo e che siamo ottimi amici, ma sfidarlo no. Per me è sempre stato difficile.”

“Preferisco battermi contro Djokovic, perché penso che il suo stile di tennis si adatti meglio al mio. Mi sento quindi maggiormente in controllo della partita”.