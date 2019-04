Challenger San Luis Potosi: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

Challenger San Luis Potosi CH | Terra | $54.160 – Parte Alta

(1) Bublik, Alexander vs Bye

King, Kevin vs King, Evan

Molcan, Alex vs (Alt) Sakamoto, Pedro

Bye vs (14) Ortega-Olmedo, Roberto

(12) Arevalo, Marcelo vs Bye

Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Olivo, Renzo

Qualifier vs (ITF) Souza, Joao

Bye vs (8) Safwat, Mohamed

(3) Brown, Dustin vs Bye

Varillas, Juan Pablo vs Escobar, Gonzalo

Huesler, Marc-Andrea vs Qualifier

Bye vs (16) Petrovic, Danilo

(11) Miedler, Lucas vs Bye

(WC) Tipsarevic, Janko vs (WC) Gomez, Lucas

(ITF) Tabilo, Alejandro vs (ITF) Guinard, Manuel

Bye vs (6) Quiroz, Roberto

Challenger San Luis Potosi CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa

(5) Basic, Mirza vs Bye

(PR) Gomez-Herrera, Carlos vs Zekic, Miljan

(PR) Mena, Facundo vs Takahashi, Yusuke

Bye vs (10) Rola, Blaz

(15) Cid Subervi, Roberto vs Bye

Durasovic, Viktor vs Pavic, Ante

Estrella Burgos, Victor vs Escobedo, Ernesto

Bye vs (4) Ofner, Sebastian

(7) Krstin, Pedja vs Bye

Descotte, Matias Franco vs (ITF) Menezes, Joao

(WC) Mejia, Nicolas vs Muller, Alexandre

Bye vs (9) Smith, John-Patrick

(13) Griekspoor, Scott vs Bye

(ITF) Crepatte, Baptiste vs (Alt) Seyboth Wild, Thiago

(WC) Sanchez, Manuel vs (WC) Nava, Emilio

Bye vs (2) Menendez-Maceiras, Adrian