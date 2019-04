Masters 1000 di Monte Carlo: Il pasticcio di Gael Monfils

Non sicuramente un bel gesto quello di Gael Monfils che ha dato forfait a tabellone compilato nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il transalpino ha dato forfait pochi minuti dopo il sorteggio ed è entrato al suo posto Malek Jaziri come alternates perchè ancora non era stato sorteggiato il tabellone di quali (se no sarebbe entrato un lucky loser).

Se Gael si fosse cancellato qualche minuto prima sarebbe entrato il canadese Felix Auger-Aliassime ma dato che era già in tabellone con una wild card e subentrato il tennista tunisino.