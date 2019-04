WTA Bogotà: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Jasmine Paolini accede al secondo turno

Jasmine Paolini ha superato il primo turno del WTA International di Bogotà.

La 23enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 187 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni, ha sconfitto nel primo turno del main draw per 62 36 64, in poco più di due ore di partita, la statunitense Francesca De Lorenzo, numero 172 Wta, ripescata in tabellone come lucky loser, recuperando dal 2-4 nel set decisivo e palla per il doppio break in favore dell’americana. Al prossimo turno la Paolini attende la vincente del match tra l’ungherese Timea Babos, numero 142 Wta, e la spagnola Lara Arruabarrena, numero 106 Wta.

WTA Bogota International | Terra | $250.000 – 1° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Anna Karolina Schmiedlova vs Ysaline Bonaventure



2. Conny Perrin vs [WC] Maria Camila Osorio Serrano (non prima ore: 19:00)



3. [Q] Beatriz Haddad Maia vs Laura Siegemund



4. Ysaline Bonaventure / Jacqueline Cako vs [WC] Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo



5. [WC] Sabine Lisicki vs [6] Amanda Anisimova (non prima ore: 02:00)



Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hayley Carter / Ena Shibahara vs [3] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk



2. [Q] Jasmine Paolini vs [LL] Francesca di Lorenzo (non prima ore: 19:00)



3. [LL] Elitsa Kostova vs Varvara Lepchenko



Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anna Danilina / Yana Sizikova vs Ana Bogdan / Sachia Vickery



2. Magda Linette / Christina Mchale vs [2] Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo