Eugenie Bouchard si prende una pausa dal tennis

Eugenie Bouchard, l’ex top 5 mondiale che è attualmente fuori dalla top 75 che ha scalato circa 100 posti negli ultimi 12 mesi – ha deciso di interrompere la sua carriera per i prossimi mesi secondo quanto rivela La giornalista canadese Stephanie Myles sul suo sito web “TennisLife”.

La venticinquenne canadese, che nel 2014 è stata, tra le altre cose, finalista a Wimbledon, aveva anche iniziato bene la stagione, con i quarti di finale ad Auckland nella prima settimana del 2019, ma le ultime settimane sono state nere, primo turno ad Indian Wells e sconfitta nelle quali a Miami.

Senza classifica per entrare direttamente a Madrid e Roma, la Bouchard non dovrebbe viaggiare in Europa prima del Roland Garros.