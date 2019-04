Martina Hingis inaugura il torneo di Lugano da un battello

A partire da domanì alcune delle migliori tenniste del mondo saranno impegnate sui campi del TC Lido a Lugano per la seconda edizione del Ladies Open. A inaugurare la manifestazione, ieri pomeriggio c’era la ex numero uno del mondo Martina Hingis, che ha tenuto una lezione per i bambini e poi ha scambiato qualche palla da un battello all’altro con Timea Bacsinszky.

“È bello essere di nuovo qui a Lugano per il torneo e pure per stare un po’ fuori di casa”. – dichiara la Hingis.